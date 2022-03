Lunedì 14 Marzo andrà in onda la terza puntata di Vostro Onore, scopriamo insieme le sue anticipazioni: cosa accadrà? Imperdibile!

Se questa seconda puntata di Vostro onore è stata imperdibile, la terza lo sarà ancora di più. Concentrato sulla storia di Vittorio Pagani, la fiction racconta dell’immenso di un padre disposto a tutto pur di salvare suo figlio.

Con protagonista indiscusso Stefano Accorsi, un giovanissimo Matteo Oscar Giuggioli e tantissimi altri straordinari attori, Vostro Onore sta conquistando l’attenzione del pubblico italiano. E, seppure lo ‘scontro’ con il GF Vip, ne sta uscendo davvero bene. Cosa occorre sapere, però, sulla prossima puntata? Lunedì 14 Marzo, in concomitanza con l’attesissima finale del reality, la serie tv di Rai Uno andrà in onda con la terza puntata, ma cosa occorre sapere? In questo episodio che ha fatto compagnia il pubblico italiano fino a qualche istante fa è accaduto davvero di tutto, ma cosa dobbiamo aspettarci ancora? Ebbene, allacciate bene le cinture, perché la terza puntata di Vostro onore sarà totalmente imperdibile. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Vostro onore terza puntata del 14 Marzo, anticipazioni: guai in arrivo, ecco perché

Giunti al penultimo appuntamento con Vostro onore, sembrerebbe che la terza puntata sia davvero cruciale. Le anticipazioni del 14 Marzo, infatti, ci dicono che la verità sia quasi spuntando fuori. Cosa ne sarà, quindi, di Matteo? E, soprattutto, Vittorio Pagani riuscirà nel suo intendo? Procediamo, però, ordine!

Attivate il countdown per la prossima puntata di Vostro Onore: accadrà davvero di tutto! Ad essere il protagonista indiscusso di questa terza puntata della serie tv di Rai Uno, sarà ancora una volta lui: Salvatore! Come sappiamo, è stato proprio l’ispettore della Dia, grande amico di Vittorio Pagani, ad aver fatto in modo che – ad essere incolpato dell’incidente che ha causato la morte di Diego Silvia – sia proprio suo cugino Nino. Sarà lo stesso Salvatore, però, che molto presto sarà nei guai. Disposto a tutto pur di continuare a ridurre all’osso il clan Grava, diventerà molto presto bersaglio di Filippo, il suo capo nonché fratello di sua moglie. È proprio per questo motivo che Vittorio, capita la situazione, lo farà nascondere in uno dei suoi alloggi sul lago.

Le ‘sorprese’ non sono terminate: Ludovica, giovane avvocatessa chiamata in causa da Vittorio Pagani per prendere le difese di Nino, viene a sapere che, la sera del furto d’auto e, quindi, della morte di Diego, aveva ricevuto una chiamata da Salvatore. La verità sta per spuntare fuori? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Bisogna capire, però, come i diretti interessati usciranno da questa situazione. Infine, grande colpo di scena: Vittorio e Matteo sembrerebbero riavvicinarsi e ritrovare la sintonia che, insieme alla loro rispettiva moglie e madre, avevano quando erano tutti insieme.

Che dite, sarà una puntata imperdibile o no?