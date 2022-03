È arrivata la conferma tanto attesa: la serie tv ritornerà presto, riprese iniziate a Marzo

È finalmente arrivata la conferma tanto attesa: la serie tv ritornerà presto con i suoi nuovi episodi, le riprese sono iniziate proprio a Marzo.

Reggetevi forte: vi stiamo per dare una notizia davvero sensazionale e che, senza alcun dubbio, renderà felice tantissimi di voi! È finalmente arrivata la conferma tanto attesa: l’amatissima serie tv è pronta a ritornare sul piccolo schermo con i suoi nuovi episodi.

Che l’amatissima serie tv avesse riscosso un successo impressionante era praticamente indiscusso. Sin dalla sua prima puntata, infatti, la mini serie non solo aveva saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano, ma con il suo finale – piuttosto aperto – aveva chiaramente lasciato intendere che c’era qualcosa nell’aria. Adesso, invece, possiamo darvene la conferma: la seconda stagione si farà! Ad annunciarlo, è stata proprio la sua protagonista indiscussa nel corso di una recentissima intervista a Fanpage. Attualmente, è sul piccolo schermo con un’altra fiction che sta riscuotendo un certo clamore, ma nel frattempo è anche ritornata sul set per un nuovo ed entusiasmante progetto. A questo punto, la domanda sorge spontanea: di quale serie tv stiamo parlando? Scopriamolo!

La serie tv ritornerà in tv: la conferma tanto attesa, fantastico!

Mai come quest’anno, sui nostri canali, si sono alternate tantissime serie televisive appassionanti. Attualmente, ad esempio, stiamo assistendo alla messa in onda della seconda stagione di Doc, ma recentemente abbiamo assistito a serie come: Blanca, di cui attendiamo con ansia i nuovi episodi, Luce dei tuoi occhi, Storia di una famiglia perbene e tantissime altre ancora. Ebbene. C’è una splendida notizia da darvi: tra le serie tv appena citate, vi è una che è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con i nuovi episodi. A dare la conferma tanto attesa, è stata proprio la sua principale interprete!

Vi state chiedendo di qualche parliamo? La risposta è semplicissima: Luce dei tuoi occhi! Da quanto si apprende da una recente intervista di Anna Valle a Fanpage, sembrerebbe che i nuovi episodi della serie tv siano stati già scritti. E che proprio a Marzo dovrebbero ripartire nuovamente le riprese. “Io sto provando i costumi”, ha concluso l’attrice.

Com’è finito Luce dei tuoi occhi?

Come ricorderete, il finale di stagione di Luce dei tuoi occhi è stato piuttosto choc. Scoperto chi è stato colui che ha rapito Alice, la figlia di Emma, e il motivo, non resta che mettersi alla ricerca della piccola. Ci riuscirà? Staremo a vedere!

Noi non vediamo l’ora, voi?