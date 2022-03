Chi è Barbara Ronchi, Sara in “Vostro Onore”: ce ne siamo innamorati anche in un’altra serie di enorme successo

Sul set della serie “Vostro Onore” è l’ispettrice Sara Vichi, amica del protagonista, ma ricordate dove abbiamo già visto Barbara Ronchi?

Andrà in onda questa sera la seconda puntata del legal drama di Rai1 Vostro Onore: la storia è basata sulla serie americana Your Honor con Bryan Cranston, a sua colta adattamento del prodotto israeliano Kvodo. Protagonista un eccellente Stefano Accorsi (che interpreta il giudice Vittorio Pagani), attorniato da altri attori per la maggior parte già noti al pubblico.

Una di questi è sicuramente Barbara Ronchi che qui veste i panni di Sara Vichi, ispettrice superiore e amica del giudice Pagani. Forte e determinata, l’unico punto debole di Sara è sua figlia Ginevra. Sempre disposta a cercare la verità, non avrà difficoltà ad esternare i suoi dubbi sul collega Salvatore e anche su Vittorio, nonostante la stima che ha sempre provato per lui, quando gli indizi sembrano essere contro di lui.

Quello dell’ispettrice Vichi è solo l’ultimo in ordine di tempo dei ruoli in cui si è calata la Ronchi nel corso della sua carriera dimostrando talento e notevoli doti recitative. Proprio lo scorso autunno, l’abbiamo vista infatti in un’altra fiction di enorme successo sempre su Rai1, ricordate quale?

Barbara Ronchi, curiosità sull’attrice di “Vostro Onore”: ecco dove l’abbiamo già vista

Nata a Roma il 22 giugno del 1982, Barbara ha frequentato la facoltà di Scienze storiche e archeologiche dell’Università “La Sapienza”, dove ha conseguito la laurea triennale.

Convinta che la sua strada fosse quella della recitazione, nel 2009 si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico“, e proprio in quell’anno esordisce a teatro con Valerio Binasco, Carlo Cecchi e Fausto Paravidino.

Il debutto al cinema avviene nel 2010 nel film La città invisibile, in cui dà una splendida prova come attrice vincendo anche il premio Città dell’Aquila. Nel 2013 viene scelta per il film Miele di Valeria Golino. Negli anni, agli impegni per il grande schermo Barbara affianca quelli per la tv.

Tra le sue esperienze lavorative, impossibile non menzionare il ruolo protagonista al fianco di Pierfrancesco Favino in Padrenostro di Claudio Noce. Oppure la sua partecipazione al film Io sono Babbo Natale, ultimo progetto che ha visto impegnato il grande Gigi Proietti prima della sua scomparsa.

Nel 2019 fa la sua prima apparizione nell’amatissima serie di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Qui ha interpretato Diana De Santis, assistente ed ex compagna di classe di Imma, intrepretata dalla bravissima Vanessa Scalera. L’abbiamo poi ritrovata nella seconda stagione, trasmessa lo scorso autunno.

Molto riservata sulla vita privata, Barbara Ronchi è mamma del piccolo Giovanni, nato nel 2018 dalla relazione con l’attore Alessandro Tedeschi.

E voi seguirete stasera la seconda puntata di Vostro Onore?