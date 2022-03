Chiara Ferragni si trasferirà nella sua ‘casa dei sogni’ nei prossimi mesi: l’influencer non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura.

Aria di grandi novità, in casa Ferragni-Lucia! A quanto pare, sembrerebbe che Chiara e Fedez siano pronti a trasferirsi in una nuova casa. Avete presente quel nido d’amore che, durante la serie The Ferragnez, ci è stata mostrata in tutte le sue sfaccettature? Ebbene. Molto presto cambierà.

Ad annunciare questa clamorosa novità in arrivo, è stata proprio la diretta interessata! Col suo pubblico social, lo sappiamo benissimo, Chiara Ferragni ha un rapporto davvero speciale. E, attraverso il suo canale Instagram, non perde occasione di poterli aggiornare su tutto quello che la riguarda in prima persona. Attualmente, ad esempio, è a Disneyland Paris con la sua famiglia. E non c’è minuto che non aggiorni i suoi sostenitori su tutto ciò che combinano a Parigi. Un po’ di tempo fa, però, annunciò al suo pubblico di essere pronta a trasferirsi in una nuova casa. A quanto pare, questo nuovo nido d’amore è sempre situato a Milano, ma c’è un’unica differenza: quella in cui risiedono ora, non è affatto la loro. Quella in cui, invece, si trasferiranno, l’hanno acquistata.

Chiara Ferragni si trasferirà nella sua “casa dei sogni”

Oltre a lanciare nuovi trend e a far rivivere ‘vecchie’ mode, Chiara Ferragni è solita raccontarsi ai suoi sostenitori senza troppi peli sulla lingua. È proprio per questo motivo che, alcuni mesi fa, ha annunciato al suo pubblico di essere in procinto di cambiare casa. Questa in cui risiedono adesso, quindi, non va più bene per la coppia, che ha deciso non solo di cambiare aria, ma anche di acquistarne una propria.

È stata definita “la casa dei sogni” e Chiara Ferragni non vede l’ora di trasferirsi, di arredare questo nuovo nido d’amore con Fedez e di iniziare una nuova vita con lui e i loro due bambini. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quando ci sarà il trasferimento? Molto probabilmente, verso la fine del 2022 o nei primi mesi del 2023.

Facciamo a Chiara Ferragni e Fedez gli auguri per questa nuova avventura! Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?