GF Vip, Lulù colpisce ancora: un altro famosissimo artista condivide un suo video sui social

Dopo Cardi B, Lulù Selassié colpisce un altro famoso artista: il cantante ha condiviso un video della gieffina sul suo profilo Instagram.

Il penultimo sabato sera dei Vipponi nella casa del GF Vip 6, come di consueto, è stato adeguatamente celebrato una festa a tema. Stavolta, si è trattato di un Trap Party, in cui i concorrenti si sono travestiti da artisti di musica Trap ballando sulle note dei brani più famosi del genere.

Tra i travestimenti meglio riusciti, sicuramente quello di Lulù Selassié che, tra l’altro, ha sempre mostrato di apprezzare lo stile trapper, sia a livello musicale che per quanto riguarda l’abbigliamento.

Non stupisce quindi che sabato sera la principessina abbia dato il meglio di sé scatenandosi in balli e canti e sfoggiando finti tatuaggi di ogni sorta. Iconica come sempre, ha colpito moltissimo anche un artista molto famoso. E non è la prima volta!

Ricordate cosa accadde pochissime puntate fa?

Lulù nel video di un cantante famoso: di chi si tratta

Un mese fa la celebre rapper newyorkese Cardi B aveva condiviso su Twitter un video in cui appariva la principessa etiope intenta a canticchiare una sua canzone. “Lei è chiaramente la star dello show”, aveva scritto l’artista americana.

Ora è la volta di un altro rapper: stiamo parlando di Guè Pequeno, che nelle ultime stories pubblicate su Instagram ha condiviso un video senza audio dove si vede proprio Lulù che balla. Nella versione originale si può capire quale canzone stia ballando: si tratta di Scooteroni, un suo brano cantato insieme a Marracash.

“Senza mai partecipare ad una edizione“, scrive il rapper milanese riferendosi al fatto che al GF Vip vengono ascoltati spesso i suoi pezzi. Chissà che Alfonso Signorini non riveli la bella notizia a Lucrezia proprio durante la puntata di stasera. Sarebbe sicuramente una gioia immensa per la giovane gieffina!

A proposito di stasera, sarà una puntata imperdibile, precisamente l’ultima prima della semifinale. Tanti i colpi di scena che ci aspettano, voi avete già votato per salvare il vostro preferito?