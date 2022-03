GF Vip, Lulù si sfoga con Barù e si scaglia contro il concorrente: “E’ una persona falsa, tu non gli assomigli per niente”.

Scontri e incomprensioni sono all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Come più volte ha confermato Alfonso Signorini le donne sono le protagoniste della casa e spesso proprio tra di loro scattano i primi litigi.

Ne abbiamo visti tanti in questi mesi. La settimana scorsa in diretta ma a collegamento chiuso c’è stata una forte discussione tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Quest’ultima dopo la nomination ha accusato la showgirl di essere poco matura per la sua età, le ha detto che è volgare ed è una vipera. Miriana non c’è stata ed ha sbottato dicendo che ogni volta si mette in mezzo il fattore età. Prima ancora, sempre in diretta, c’è stata anche un’altra discussione tra Davide Silvestri e Lulù. Entrambi si sono accusati di falsità. Dopo la puntata però la principessa ha avuto un duro sfogo parlando con Barù e scagliandosi contro l’attore.

“E’ una persona falsa”: Lulù è una furia al GF Vip, si scaglia contro Davide

L’ultima puntata andata in onda è stata ricca di colpi di scena e di sorprese. Giucas Casella eliminato al televoto ha scoperto in diretta di avere il biglietto di ritorno e così è rientrato in casa. C’è stata una nuova eliminazione con il televoto flash e ad uscire è stato Antonio Medugno.

In diretta ci sono stati diversi scontri, come quello tra Davide Silvestri e Lulù. La principessa dopo la puntata ha avuto un momento di crollo e si è sfogata con Barù in camera da letto. Ha accusato nuovamente Davide di falsità dicendo che a pochi giorni dalla finale la sua immagine non stava passando bene.

Credits: instagramLulù piangendo ha detto: “Sono tre quattro puntate che io vengo vista male e non è bello verso la finale questo, perchè stanno rovinando la mia immagine. Poi vai a vedere il comportamento del tuo caro amico, anche perchè tu non gli assomigli per niente, tu sei un signore. Spero per te che questa amicizia non l’avrai fuori, spero che avrai amici molto più veri perchè è una persona falsa”. Barù ha cercato di farla ragionare dicendo che stava sbagliando ma Lulù è stata ferma sulla sua opinione: “Perchè dici che io sono maleducata, ma come ti permetti, ma chi sei”, ha proseguito piangendo.

A quanto pare, la concorrente ha un pensiero fermo. Il suo rapporto con Davide è ormai spezzato.