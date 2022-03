GF Vip, Manuel si mostra così in studio: c’è un ‘dettaglio’ molto particolare che non tutti hanno notato

GF Vip, Manuel Bortuzzo ritorna in studio dopo il covid: c’è un ‘dettaglio’ che forse non tutti hanno notato ed è molto particolare.

Il Grande Fratello Vip sta per concludersi, questa è in assoluto l’edizione più lunga e ha così segnato un vero e proprio record. I concorrenti sono entrati a settembre. Inizialmente il reality doveva concludersi a dicembre ma è stato deciso di prolungarlo.

Ai protagonisti è stata data la possibilità di scegliere se restare o lasciare. Quest’edizione è stata sicuramente ricca di colpi di scena e di sorprese, di comunicazioni inaspettate tanto quanto le rivelazioni. Al centro dell’attenzione c’è stato sicuramente l’amore. Abbiamo visto nascere a piccoli passi bellissime storie, le abbiamo vissute sulla nostra pelle anche se qualcuna si è spenta prima del nascere, come quella tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Ma entrambi sono felici e innamorati adesso. La storia d’amore che ci ha fatto tanto sognare è quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Se all’inizio il rapporto era molto turbolento pian piano ha preso una piega diversa. Manuel ha poi deciso di abbandonare il reality a fine gennaio. Giovedì scorso, dopo essere guarito dal covid, era presente in studio in puntata: osservandolo, forse non tutti hanno notato un dettaglio molto particolare.

GF Vip, Manuel Bortuzzo si mostra così in puntata: avete notato quel ‘dettaglio’?

Manuel Bortuzzo è stato un concorrente del GF Vip. Il suo percorso ha emozionato tutti e ha dimostrato di avere una grande profondità d’animo. Nella casa ha incontrato l’amore.

Lulù è sempre stata al suo fianco ed è stata sicuramente la persona che l’ha supportato nei momenti difficili e viceversa. Il nuotatore ha abbandonato la casa a fine gennaio. Come tutti i concorrenti è ospite in studio durante le puntate. Giovedì scorso dopo essere guarito dal covid, è ritornato nella diretta. Quando è stato interpellato per parlare di quanto successo tra Lulù e Jessica in riferimento alla discussione tra le sorelle, non è passato a tutti inosservato un dettaglio. Osservate con attenzione, ci avete fatto caso?

Manuel ha indossato una giacca alquanto particolare e casual. Sulla manica infatti vediamo che c’è in primo piano il viso di Lulù: l’avete notato adesso? L’ex concorrente ha avuto un’idea molto bella. Questo è un ‘gesto’ forte che dimostra ancora una volta l’amore per la principessa.