Gf Vip, tensione altissima in casa: quel gesto non è andato giù

Tensione altissima nella casa del GF Vip: quel gesto non è andato affatto giù al concorrente, grandissima delusione per lui.

Sono trascorsi quasi 6 mesi da quando gli attuali concorrenti del GF Vip sono entrati nella casa di Cinecittà e non ne sono mai usciti. Ognuno ha salutato i suoi affetti più cari verso gli inizi di Settembre e soltanto tra qualche giorno avranno la possibilità di abbracciarli per la prima volta dopo tanto tempo.

Siamo giunti quasi agli sgoccioli di questo GF Vip! Mancano pochissimi giorni all’attesissima finale, ma sembrerebbe propri che i ‘vipponi’ stiano iniziando a perdere colpi. La convivenza, si sa, è dura. E lo è ancora di più quando si viene inaspettatamente pugnalati alle spalle da chi non ti saresti mai aspettato. È proprio questo, infatti, quello che è accaduto dopo una delle ultime dirette del GF Vip. E che lasciato un po’ rammaricato il protagonista di questo nostro articolo. Tensione altissima nella casa del GF VIP! Quello di cui è stato destinatario, è un gesto che non è assolutamente passato inosservato e che non ha affatto digerito. Scopriamo cos’è successo.

GF Vip, tensione altissima: quel gesto non se lo sarebbe mai aspettato

Una cosa è certa: nei giorni scorsi, la tensione nella casa del GF Vip si è potuta tagliare col coltello. Non solo era altissima, ma era visibile a tutti ad occhio nudo.

Siamo giunti al giro di boa di questa sesta edizione del GF Vip, ma sembrerebbe che i scontri siano sempre all’ordine del giorno. Il motivo? Le nomination! In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della reazione di Sophie quando si è resa conto di non essere stata salvata dalle sue compagne di viaggio. La stessa ed identica cosa, però, è accaduta a Davide Silvestri quando ha scoperto che ad averlo nominato e, quindi, ad averlo condannato al televoto è stata proprio Lulù. “Della nomination non me ne frega niente”, ha iniziato a dire a Delia, spiegando che quello che l’avrebbe più ferito sono le parole d’affetto che, nel corso di questi mesi, la giovane Selassié gli avrebbe riservato. “Se me l’avessi fatta tu, non me la sarei presa, perché tu non mi hai detto che non mi nominerai mai”, ha continuato a dire.

Insomma, Davide si è sentito ferito e tradito dal gesto di Lulù. Infatti, nel corso della diretta di Giovedì scorsa, tra i due c’è stato un violentissimo scontro. Da che parte state?