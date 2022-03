Grave lutto per Arianna Cirrincione: “Sei la stella più bella di tutte”, l’ultimo saluto sui social è commovente.

“Sono stata così fortunata ad averti… e spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me.” Con queste parole, Arianna Cirrincione ha dato il suo ultimo saluto alla sua nonna, che è venuta a mancare.

Sul suo canale ufficiale di Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso alcuni scatti in compagnia della sua nonna, che ha definito “la stella più bella di tutte”. Il messaggio, dolce e allo stesso tempo straziante, ha toccato il cuore di amici e fan, che non hanno perso tempo a mostrare la loro vicinanza e il loro affetto ad Arianna.

Grave lutto per Arianna Cirrincione: l’ex di Uomini e Donne ha perso la nonna

“Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua… Sei la stella più bella di tutte”. Grave lutto per Arianna Cirrincione, che ha perso la sua amata nonna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna di Andrea Cerioli, ha dato l’ultimo saluto alla sua nonna Olga attraverso i social, condividendo uno scatto delle loro mani intrecciate e un altro in cui sono insieme, sorridenti e felici.

“Questo covid maledetto ci ha levato così tanti abbracci, così tante carezze…Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli”, scrive Arianna nel post, che è stato invaso dai commenti e i messaggi di affetto di fan e amici.

Oltre alla sua dolce metà Andrea, tanti ex volti di Uomini e Donne non hanno esitato a far sentire la propria vicinanza ad Arianna: da Teresa Langella a Claudia Dionigi, da Natalia Paragoni a Ursula Bennardo, in tanti hanno lasciato un cuore o una parola di conforto per lei.

Sul suo profilo, Andrea Cerioli ha condiviso il post della sua compagna, aggiungendo “Arrivederci Olga”. Non possiamo che unirci a tutti e mandare le nostre più sentite condoglianze e un forte abbraccio ad Arianna in questo momento di grande dolore.