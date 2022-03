Matrimonio a prima vista, accade durante la gita: Giorgia ‘spiazza’ Gianluca

Matrimonio a prima vista, Giorgia spiazza Gianluca: durante la gita non mancano le frecciatine.

Le coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista hanno detto sì. Il primo incontro c’è stato qualche minuto prima e non è stato per nessuno dei migliori. Ma dopo il primo sguardo tutto è cambiato, almeno per Mattia e Cristina e Antonio e Giorgia.

Invece tra Gianluca e Giorgia la situazione di astio non si è placata subito. Durante il pranzo nuziale lo sposo ha punzecchiato più volte Giorgia, ma quest’ultima ha risposto a tono. Subito dopo sono partiti per il viaggio di Nozze e sono arrivati a Tropea. Inizialmente nemmeno il posto spettacolare ha portato cambiamenti nel rapporto anche se, con il passare delle ore insieme tra i due l’intesa si è creata. Ma anche in viaggio di nozze l’astio era visibile. Durante una gita, dopo essere andati a cavallo si sono fermati per mangiare qualcosa seduti sull’erba. Si è aperta una conversazione e Giorgia ha ‘spiazzato’ Gianluca con alcune risposte inaspettate.

Matrimonio a prima vista, ancora tensione tra Gianluca e Giorgia: la risposta della sposa spiazza

Gianluca e Giorgia sono una coppia di Matrimonio a prima vista. Tra i due non c’è stata subito una grande affinità e anche nel corso delle ore passate insieme c’è stata una certa fatica. La sposa è molto restìa e ha detto più volte di essere una persona chiusa e insicura e di avere bisogno di tempo.

In viaggio di nozze Gianluca ha cercato di avvicinarsi e di essere il più rilassato possibile con lei provocando anche una certa apertura. Tra gli sposi non è tutto rose e fiori e i caratteri diversi non sono così compatibili per il momento. Questa diversità è venuta fuori anche durante il pranzo, quando dopo essere andati a cavallo, si sono rilassati sull’erba. Gianluca ha fatto capire alla sposa di essersi preoccupato: “Grazie che hai scelto la gita a cavallo, non sembrava che ti entusiasmasse così tanto. All’inizio ero tanto nervoso per te, ti vedevo troppo titubante”, ha detto. Giorgia però non sembra aver apprezzato la sua preoccupazione.

“La smetti di essere sempre preoccupato per me. Sono sopravvissuta 27 anni da sola, ce la posso fare. Non ho bisogno che ogni volta ti preoccupi per me”, e lo sposo ha risposto: “Sì, ma adesso sei mia moglie, mi devo prendere cura di te“, “Ho capito, ma non è che sono mentalmente incapace solo perchè sono diventata una moglie, deve essere una cosa in più”, ha ribattuto la donna. Gianluca ha spiegato che a lui viene naturale essere così, ma Giorgia ha detto che deve essere ‘meno’.