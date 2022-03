È morto Mitchell Ryan, ha vestito i panni del mitico Peter McAllister nel film ‘Arma Letale’: l’annuncio drammatico sconvolge tutti.

Ci sono film che hanno scritto la storia del cinema e che ancora adesso, dopo anni dalla loro uscita in tutte le sale cinematografiche, continuano ad essere amatissimi. Ad essere altrettanto intramontabili ed indimenticabili, però, non sono soltanto le storie che vengono raccontate, ma anche i suoi protagonisti.

Ricordate la saga cinematografica “Arma Letale”? Uscito in tutte le sale nel lontano 1987, il film d’azione e poliziesco ha intrattenuto milioni di spettatori fino al 1998 con ben quattro ed imperdibili capitoli. Chi ama “Arma Letale”, però, non può fare a meno di ricordare uno dei suoi principali protagonisti, per meglio dire antagonisti, del primo film. Stiamo parlando proprio di lui: il generale Peter McAllister. Ebbene. Proprio su di lui, purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia. Da quanto dichiarato dalla sua figliastra ad Hollywood Reporter, sembrerebbe che Mitchell Ryan sia morto a Los Angeles all’età di 88 anni.

Addio a Mitchell Ryan, il famoso Peter McAllister di “Arma Letale”

Con una carriera teatrale impressionante alle spalle, il buon Mitchell Ryan è diventato popolare ed amatissimo da tutto il suo pubblico dopo aver vestito i panni di Peter McAllister nel primo capitolo di “Arma Letale” e quelli di Edward Montgomery nella serie televisiva “Dharma e Greg”. È proprio per questo motivo che il drammatico annuncio della sua figliastra a “The Hollywood Reporter” ha completamente sconvolto tutti. All’età di 88 anni, il mitico ed indimenticabile Ryan è morto. E questo, com’è giusto che sia, ha gettato nello sconforto tutti i suoi più grandi ammiratori.

Si, Mitchell Ryan è diventato famosissimo con i due ruoli sopraelencati, ma la sua carriera non può assolutamente essere presa in considerazione. Nella sua lunga vita, infatti, l’attore statunitense ha ricoperto tantissimi ruoli. E ciascuno di essi l’ha interpretato davvero alla grande, confermando la sua magnificenza. Come dimenticarlo, ad esempio, nel cast di “Renegade”, “La signora in giallo”, “Air Force” e in tante altre serie tv. Oppure, in film come “Halloween-la maledizione di Michael Myers” e “Bugiardo bugiardo”, giusto per citarne alcuni.

Insomma, con Mitchell Ryan se ne va un nome importantissimo del cinema!