“Non ho soldi, ma sono felice”: cos’è successo dopo l’addio alla tv

E’ stato vincitore di diversi reality, ad oggi però dice addio alla Tv: “Non ho soldi ma sono felice”, ritrova così la serenità

E’ stato per anni un volto amatissimo sul piccolo e sul grande schermo. Lo abbiamo ritrovato in diverse fiction televisive e come concorrente all’interno di alcuni dei reality più seguiti e dai quali è uscito vincitore.

Nonostante la Tv ed in generale il mondo dello spettacolo fosse per lui il più grande desiderio realizzato, perché gli aveva permesso di raggiungere la fama e la notorietà, ad un certo punto qualcosa cambia. Complice la sua grave condizione di salute che un paio di anni fa lo ha costretto a ‘rivedere e riorganizzare’ la propria vita, il noto attore ad oggi fa sapere: “Non ho soldi, ma sono felice“, cosa è successo dopo il suo addio alla Tv.

“Non ho soldi ma sono felie”, dopo l’addio alla Tv la sua vita è cambiata

E’ oggi autore di un libro, La Vita accade per Te: un viaggio alla scoperta della Felicità, Walter Nudo è un volto amatissimo nel mondo dello spettacolo. Nella fiction ‘Carabinieri’ ci ha tenuti incollati allo schermo, ma lo abbiamo poi ritrovato concorrente e vincitore di ben due reality, L’Isola Dei Famosi ed il Grande Fratello Vip, una grave battuta di arresto fa capire all’attore che la felicità non era quella di cui fino a quel momento prima aveva goduto.

Il 2018 è stato un anno significativo per Walter Nudo che si è ritrovato a dove combattere contro la morte a causa di due ictus e di un serio intervento al cuore. Da allora, nel corso della sua ripresa, l’attore decide di riprendere in mano la propria vita. Non più affidata ad uno schermo, non più la vita che gli aveva dato il successo che fino a quel momento si era guadagnato, non più la vaghezza della effimera materialità delle cose, ma la ricerca di una felicità che diventasse la vera essenza della sua vita.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Walter Nudo fa sapere: “Non ho soldi, ma sono felice“. Walter Nudo ha scelto di non essere più il ‘personaggio’ al centro dell’attenzione e sotto i riflettori. Nonostante le diverse proposte televisive, Walter Nudo ha però scelto di non fare più parte di quel mondo, dice addio alla Tv. “Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso, sarebbe differente“, fa sapere. I suoi interessi oggi sono altri. Si è dedicato alla scrittura di un libro, e vuole offrire il suo percorso di cambiamento interiore anche a quanti abbiano la necessità di ritrovare sé stessi, come lui stesso ha fatto.