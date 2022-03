Il figlio di Ciro Ferrara prenderà parte a Pechino Express 2022 insieme a lui, ma chi è? Scopriamo insieme la sua età, Instagram e chi è la sua fidanzata.

Siamo certi che nessuno di voi ha preso impegni per domani! Proprio tra qualche ora, infatti, andrà in onda la prima puntata di Pechino Express 2022, capitanata ancora una volta da Costantino Della Gherardesca.

Intitolata ‘La rotta dei sultani’, la nuova edizione di Pechino Express è pronta a ritornare sul piccolo schermo. E a regalare un viaggio davvero impressionante. Il cast scelto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è formidabile. E ciascuno dei suoi concorrenti vivrà un’esperienza unica ed irripetibile. A proposito, avete visto che tra le dieci coppie, vi è anche Giovambattista Ferrara? Insieme a suo padre Ciro, il giovane napoletano napoletano prenderà parte a Pechino Express 2022. In attesa di poter vedere come andrà a finire il suo percorso e, soprattutto, se saranno proprio loro i vincitore di questa nuova edizione, siete pronti a scoprire qualche cosa in più sul suo conto? Ad esempio, quanti anni ha? E, soprattutto, ha una fidanzata? Ecco tutto quello che occorre sapere.

Chi è Giovambattista Ferrara, chi è il figlio di Ciro a Pechino Express 2022?

Tra i venti concorrenti che prenderanno parte a questa edizione di Pechino Express, vi sarà anche lui: Giovambattista Ferrara. Figlio di Ciro, anche lui nel cast dell’adventure reality, il giovane si appresta a compiere il suo debutto sul piccolo schermo. Cosa sappiamo, però, su di lui? Vi anticipiamo che le informazioni che abbiamo sul suo conto sono davvero minime. Di seguito, però, vi diremo tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui.

Nato a Napoli, sembrerebbe che Giovambattista sia davvero giovanissimo. E che abbia solo 19 anni. Figlio di Ciro Ferrara e Paola Pallonetto, non conosciamo i suoi studi. E né tantomeno se abbia scelto di continuare la carriera del suo papà. Quello che, però, possiamo dirvi è che, spulciando il suo canale Instagram, abbiamo dedotto che è un amante dello sport.

È fidanzato? Assolutamente si! Sul suo profilo social, di cui nickname è: @gioviferraraa, il giovane è solito condividere scatti di coppia con la sua dolce compagna. Lei si chiama Margherita. E, da come abbiamo potuto vedere, anche lei è bellissima.

Anche voi non vedete l’ora di seguire la sue avventura?