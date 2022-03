Proposta di matrimonio in diretta tv: “Chiamate De Filippi”, cos’è successo

Una vera e propria proposta di matrimonio sotto l’occhio vigile delle telecamere: “Chiamate De Filippi”, è successo in diretta Tv

Una vera e propria proposta di matrimonio con i fiocchi! Il momento è davvero emozionante e coglie tutti di sorpresa. Accade in diretta Tv. Tutto è accaduto davanti l’occhio vigile delle telecamere del game show in onda su Canale 5, Avanti Un Altro.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati complici di una romantica ed inaspettata proposta di matrimonio. Il momento è topico ed emozionante. Le puntate come sappiamo sono registrate molto tempo prima della messa in onda, per cui non conosciamo la data specifica in cui la proposta è realmente avvenuta, ma l’abbiamo vista in tv qualche giorno fa. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo nello studio di Avanti Un Altro.

Proposta di Matrimonio in diretta Tv: il momento che lascia tutti senza parole

Ad Avanti Un Altro, la proposta di matrimonio in diretta Tv è super emozionante. La concorrente è seduta di fronte i due conduttori pronta per rispondere alle domande ed il valletto Emanuele, in accordo con Bonolis e Laurenti è pronto per inginocchiarsi di fronte alla sua lei. Prima di chiamare la pubblicità, Paolo Bonolis si rivolge al giovane Emanuele: “Detto tra noi, adesso o dopo?“. Emanuele non esita ed immediatamente si prepara per il fatidico momento.

Emanuele chiama la sua amata al centro dello studio, si inginocchia e si prepara a farle la sua proposta e la sua magnifica dichiarazione d’amore: “Siamo insieme da 18 anni, abbiamo due bellissimi bambini e tanti progetti. C’è una cosa che dovrei dire. Te l’ho detto tantissime volte però credo che questa sia la volta più importante: Ti amo! E.. Vuoi sposarmi?“. Il momento è dolcissimo, l’emozione è tanta e così con la sua ironia interviene Bonolis: “Lo accetta, lo ama?” e continua il conduttore: “Mi chiamate la De Filippi? Che si fa in questi casi?“. Il momento è stato di fatti molto dolce e divertente. Il tutto si è ovviamente concluso con un magnifico si da parte della giovane concorrente che adesso ha quindi un matrimonio da organizzare insieme alla sua dolce metà! Ebbene, negli studi Mediaset di Avanti Un Altro, si celebra anche l’amore!