Regina Elisabetta, inizia una nuova era: la sovrana pronta ad un drastico cambiamento di vita

Finalmente guarita dal Covid, la regina Elisabetta si prepara ad un grande cambiamento: non era mai accaduto in 70 anni di regno!

Elisabetta II regala al mondo un colpo di scena senza precedenti. Proprio in questo 2022, anno in cui si festeggia il Giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno, la sovrana del Regno Unito sta per compiere un passo davvero clamoroso.

Si tratta di un cambiamento epocale, arrivato proprio dopo la guarigione dal Covid della fortissima 96enne. Gli ultimi anni non sono stati facili per lei: la morte del marito, l’allontanamento di Harry e Meghan, la delicata vicenda che ha travolto il suo terzo figlio Andrea, hanno messo duramente alla prova la sua tempra.

Elisabetta lascerà Buckingham Palace per trasferirsi definitivamente al castello di Windsor, tra le sue residenze preferite. Finora il maniero, con mille camere e 13 ettari di terreno, era stato riservato solo ai weekend e ai giorni festivi, ma ora diventerà la dimora fissa della regina.

A Buckingham Palace si continueranno a celebrare le ricorrenze importanti, come il Platinum Party che avrà inizio il prossimo 2 giugno. Si aprirà con la parata militare e terminerà con la classica immagine della Royal Family affacciata dal balcone.

Ma cosa c’è dietro questa drastica decisione?

Regina Elisabetta, clamoroso cambiamento: chi l’avrebbe mai detto!

Secondo quanto riferiscono i bene informati, Queen Elizabeth non avrebbe mai amato particolarmente Buckingham Palace. Qui, Winston Churchill la convinse ad abitare per l’importanza storica del palazzo. Si dice che già da tempo starebbe trascorrendo molto tempo a Windsor. Da due anni lo stendardo reale a Buckingham Palace avrebbe sventolato poche volte, segno della presenza sporadica della sovrana nel castello.

Ad accelerare la decisione ufficiale, sarebbe stata una serie di circostanze tra cui la pandemia, la sepoltura del principe Filippo nella cripta reale della Cappella di San Giorgio a Windsor, i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace che non termineranno prima del 2027.

Nella nuova residenza, la regina potrà dedicarsi ai suoi amati pony e stare più vicina ai figli continuando comunque ad ottemperare ai suoi impegni. Tanto per cominciare, questo mese ci saranno due appuntamenti importanti a Westminster: il 14 per la giornata del Commonwealth e il 29 per una commemorazione dell’amato marito Filippo.

Per quanto riguarda il futuro di Buckingham Palace, con le sue 775 camere tra stanze da letto per reali e staff, bagni ed uffici, è probabile che col tempo venga trasformato in un museo.