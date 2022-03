Maria De Filippi è la regina di Uomini e Donne, ma vi siete mai chiesti perché siede sempre sulle scale? A svelarlo è proprio lei stessa.

Anche voi seguite con attenzione le avventure di Uomini e Donne, vero? Come darvi torto! Queste ultime di Alessandro ed Ida stanno appassionando tutti, non c’è che dire! In onda dagli inizi degli anni 2000, il dating show di Maria De Filippi si conferma uno dei programmi più seguiti della sua fascia oraria.

Quante coppie sono riuscite a costruirsi a Uomini e Donne? Tantissime, non c’è che dire! Entrati a far parte del programma di Maria De Filippi con una forte voglia di innamorarsi, numerosi dei suoi protagonisti sono riusciti a centrare il loro obiettivi. Molti, purtroppo, non sono riusciti a proseguire la loro storia d’amore per tanto tempo. Altrettanto diversi, però, sono coloro che, ad oggi, sono felicissimi con la loro scelta del programma. Ed hanno messo su una famiglia davvero perfetta! Chi è amante del programma, però, non può fare a meno di notare un ‘dettaglio’: oltre all’alternarsi di storie d’amore, discussione, baci ed esterne, c’è anche qualcos’altro a catturare l’attenzione. Stiamo parlando proprio di Maria De Filippi, che ha l’abitudine di sedersi sulle scale. Sapete il motivo?

Uomini e donne, perché Maria De Filippi siede sulle scale?

Sono tantissimi i tronisti e le troniste che si sono alternati nello studio televisivo nel corso delle diverse edizioni di Uomini e donne, ma sono davvero pochissime le presenze fisse del programma. Parliamo, ovviamente, degli opinionisti, ma anche di lei: Maria De Filippi, la sua conduttrice, nonché regina indiscussa. A tal proposito, avete notato anche voi che la presentatrice ha l’abitudine di sedere sulle scale? Senza alcun dubbio, si! E vi siete mai chiesti perché?

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Che Tempo che fa nel 2018. A Fabio Fazio, infatti, ha raccontato di aver l’abitudine di sedere sulle scale perché, in un pomeriggio, registra diverse ore di puntate. “Loro parlano e tu cosa faresti naturalmente? Staresti a sentire seduto: c’erano gli scalini e mi sono seduta lì”, ha detto Maria De Filippi al padrone di casa.

Vi sareste mai immagini un ‘retroscena’ del genere?