Trent’anni fa debuttò in tv grazie al suo talento di imitatore, ma da tempo si dedica ad altro: cosa fa oggi Dario Bandiera

Nei primi anni ’90 ha stupito il pubblico televisivo con le sue straordinarie doti di imitatore: sapete cosa fa oggi Dario Bandiera?

Le sue doti artistiche furono evidenti sin dal primo momento in cui apparve sul piccolo schermo: parliamo di ben trent’anni fa e Dario Bandiera, proprio come accadde per Fiorello, si affacciava sul mondo dello spettacolo iniziando come animatore turistico dei villaggi Valtur.

Bravissimo imitatore rumorista e tenore originario di Siracusa esordì a soli 22 anni sul piccolo schermo. Era il lontano 1992 e Dario iniziava ad apparire nelle trasmissioni più famose dell’epoca come Domenica In, Stasera mi butto… e tre!, le prime tre edizioni di Beato tra le donne.

Proprio nel programma condotto da Paolo Bonolis, si fece apprezzare per la sua capacità di riprodurre quei rumori come il treno, la discoteca, ecc. La sua carriera esplose nei primi anni Duemila: nel 2002 fu al timone della trasmissione Manicomico in onda su una televisione locale della regione Lazio e, visto il grande successo, le repliche delle puntate furono riproposte per 8 anni consecutivi. Ve lo ricordate poi in un altro storico programma Mediaset?

Dario Bandiera, dal Maurizio Costanzo Show ad oggi: com’è cambiata la sua vita

Il 2003 fu per Bandiera l’anno del debutto al Maurizio Costanzo Show, dove diventò ospite fisso una volta a settimana: sul palco del celebre talk show si esibiva cantando canzoni, ballando e imitando.

Ha partecipato nel 2014 come coach caposquadra a La pista, talent show condotto da Flavio Insinna; nel 2017 sostituì Donatella Rettore a Tale e Quale Show a partire dalla quarta puntata; nel 2018 era ospite fisso della terza edizione di Superbrain – Le supermenti condotto da Paola Perego.

Da tempo lo showman è lontano dalla tv, ma non ha affatto abbandonato il mondo dello spettacolo: oggi si dedica infatti soprattutto al cinema dimostrando eccellenti doti di attore sia comico che drammatico.

Tra le sue partecipazioni, ricordiamo quella in Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi di Giovanni Veronesi che gli valse una candidatura al Nastro d’argento come Miglior attore non protagonista nel 2007.

Qui vediamo Dario in un recente scatto su Instagram: a parte l’iconica coda di cavallo che non porta più, non è molto diverso dai tempi in cui l’abbiamo conosciuto, vero?