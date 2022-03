Tutti pazzi per le borse di Rosa Perrotta: dettagli in cristalli e perle, sapete quanto costano? Le curiosità sullo stile dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate. Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Rosa Perrotta ha trovato l’amore della sua vita. Con Pietro Tartaglione, l’ex tronista ha costruito una meravigliosa famiglia: il 9 novembre del 2021 è nato Mario Achille, il secondogenito della coppie, che farà compagnia al ‘fratellone’ Domenico Ethan, nato nel 2019. Ma, oltre agli scatti della sua famiglia, sui social Rosa non rinuncia a mostrare ai fan il suo inconfondibile stile!

Il suo seguitissimo canale Instagram è una vera e propria raccolta di outfit meravigliosi, e mai banali. Proprio nei giorni scorsi, la Perrotta ha mostrato ai followers degli accessori che non potevano passare inosservati. Borse che hanno letteralmente incantato tutti: curiosi di scoprire i dettagli?

Rosa Perrotta, quanto costano le borse gioiello: i dettagli in perle e cristalli fanno impazzire tutti

Rosa Perrotta è una vera e propria icona di stile e, attraverso i suoi canali social, l’ex tronista di Uomini e Donne condivide i suoi look. Da semplici abbinamenti giornalieri ad outfit ricercati, per le grandi occasioni. Quel che è certo è che la Perrotta sa sempre come farsi notare! Come si sono fatte notare anche le sue borse! Attraverso Instagram, qualche giorno fa, Rosa ha mostrato due delle sue borse di lusso, che non potevano passare inosservate. Perle e cristalli impreziosiscono gli accessori, che, come riporta Fanpage.it, sono due creazioni di Rosantica.

La prima ( in foto a sinistra) è una Mini Holli, versione in miniatura di un modello iconico della linea: perle, cristalli e dettagli in ottone dorato. Sul sito ufficiale del brand, il prezzo è di 664 euro. La seconda è il modello Kingham, con la notevole base sferica in cristalli e ottone dorato: il prezzo è di 769 euro.

Insomma, come sempre le scelte di Rosa in quanto a look e outfit sono impeccabili! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo canale Instagram è ricco di contenuti super originali, non ve ne pentirete.