Ricordate Sonia Bruganelli da giovane? Era già una bellezza mozzafiato e questo scatto ne è la piena testimonianza.. Ve la mostriamo così!

Classe ’74, ha iniziato la sua carriera come modella, la sua bellezza non è di fatti mai passata inosservata. Ad oggi, mamma, moglie, imprenditrice ed anche opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è sicuramente un volto televisivo molto conosciuto. Di recente vi abbiamo presentato suo fratello, Marco Bruganelli, lo avete mai visto? Stavolta però puntiamo nuovamente le luci dei riflettori sulla nota opinionista.

Con il suo sguardo magnetico e quei meravigliosi occhi azzurri come il cielo, Sonia Bruganelli, ha conquistato tutti, compreso suo marito e compagno di vita, Paolo Bonolis. Dal ’97, i due sono una coppia e da allora hanno dato vita alla loro famiglia coronando il loro sogno d’amore con la nascita di Silvia, Davide ed Adele. Facciamo allora un tuffo nel passato. Ricordate com’era Sonia Bruganelli da giovane? Una bellezza mozzafiato, vi rinfreschiamo subito la memoria con uno scatto imperdibile!

Com’era Sonia Bruganelli da giovane: questo scatto vi farà tornare indietro nel tempo

Che sia dietro le quinte o davanti la telecamera, Sonia Bruganelli è sicuramente una donna dotata di gran carattere. Qualche commento ‘pungente’ l’ha resa sui social qualche volta soggetto di critica, ma la nota opinionista dotata di tanta schiettezza ha sempre mostrato di non avere peli sulla lingua e di dire con fermezza quello che pensa. Intelligenza, bellezza e tanto fascino, Sonia Bruganelli è oggi una donna dalla bellezza davvero mozzafiato, ma com’era da giovane?

Qualcuno non la ricorderà e allora noi vogliamo rinfrescarvi la memoria. Guardatela un po’ in questo scatto! Ad oggi potremo trovare qualche piccola e lieve differenza rispetto alla giovane Sonia che vediamo nella foto.

Tuttavia, sebbene in questo scatto Sonia Bruganelli sia giovanissima, si può notare indubbiamente che la bellezza per lei non è affatto svanita nel tempo. Anzi, per lei il tempo sembra non essere affatto trascorso. Un punto a suo favore può assolutamente essere il suo radioso sorriso, ad oggi è ancora incantevole, non trovate?