Vite al Limite, avete visto anche voi il prima e il dopo di Pauline? Resterete davvero basiti: il suo cambiamento è da pelle d’oca.

Fan di Vite al Limite fate molta attenzione: il cambiamento che vi stiamo per riproporre vi lascerà davvero senza parole. Non credete alle nostre parole? Vi assicuriamo che il prima e il dopo di Pauline Potter è da pelle d’oca. Un po’ come Tara, ma molto molto meglio!

Pauline Potter è stata una delle ‘storiche’ pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Protagonista della terza stagione del programma, la donna della California si è presentata nella clinica di Houston con un disperato bisogno di ritornare in forma. Pesava più di 300 kg all’epoca. Ed oltre ai chili di troppo, quello che la rendeva completamente insoddisfatta della vita erano anche tutte le conseguenze che ne erano conseguiti con l’obesità. Com’è stato, però, il suo percorso? Beh, davvero memorabile! Certo, non ha ottenuto dei risultati choc come alcuni dei suoi colleghi, ma è riuscita ugualmente a ritornare in forma. E ad iniziare una nuova vita. Oggi come appare? L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, siamo rimasti a bocca aperta. Ecco perché.

Vite al Limite, Pauline Potter prima e dopo: immagini a confronto, che choc

Così come noi, anche voi resterete completamente senza parole quando vedrete le foto di Pauline Potter prima e dopo Vite al Limite. Quando è entrata a far parte della clinica di Houston, la cinquantenne della California pesava esattamente 305 kg. Al momento della sua uscita, invece, la bilancia portava 65 kg in meno, segnando come peso quasi due quintali e mezzo. Insomma, la trasformazione c’è stata. Quello che, però, vi lascerà ancora più sconvolti è il cambiamento che la Potter ha avuto dopo il programma. Guardiamo un po’ le immagini a confronto.

Nella foto che vi riproporremo in basso, Pauline Potter è a colloquio con il dottor Nowzaradan. Da come si può capire, quindi, era nel bel mezzo della sua trasformazione.

Questa che, invece, vi mostreremo tra pochissimo è una foto di Pauline del 24 Gennaio scorso. “Sono orgogliosa di dirvi che sono dimagrita 223 pounds (101kg, ndr)”, ha scritto la Potter a corredo di queste immagini. Eccola:

Insomma, non si può dire affatto nulla: il prima e il dopo di Pauline è davvero da pelle d’oca. Complimenti!