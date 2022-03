Martedì 8 Marzo andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, le anticipazioni ci dicono che gli ospiti sono nomi ‘bomba’.

Se avete intenzione di piegarvi in due dalle risate, stasera non potete assolutamente perdervi la quarta puntata di Stasera tutto è possibile. A partire dalle ore 21:20 di Martedì 8 Marzo, Stefano De Martino sarà al timone di un nuovo e divertente appuntamento del programma del Martedì sera.

In attesa di conferme sulle ultime voci che lo vedrebbero e vorrebbero distante dalla Rai nelle prossime settimane, Stefano De Martino continua non solo a godersi il successo di Stasera tutto è possibile, che settimana dopo settimana registra ascolti mai visti prima, ma anche ad intrattenere il suo numeroso pubblico. Il game di Rai Due, infatti, è uno show completamente diverso da tutti gli altri. E permette un connubio perfetto: divertimento, ma anche un po’ di competizione. Siamo certi che, però, anche voi vi starete facendo questa domanda: quali sono le anticipazioni di Stasera tutto è possibile dell’8 Marzo? O, per meglio dire, chi saranno tutti i suoi ospiti? Scopriamoli nel dettaglio: ne vedremo davvero delle belle!

Stasera tutto è possibile, anticipazioni quarta puntata dell’8 Marzo: ospiti ‘bomba’

‘Ereditato’ da Amadeus, Stasera tutto è possibile è stata una splendida occasione per Stefano De Martino. Quando ha assunto le redini in mano del programma di Rai Due, l’ex ballerino di Amici proveniva già da un’esperienza come conduttore, ma ‘STEP’ è stata la sua prima volta da solo. E, diciamoci la verità, per essere la sua ‘prima volta’, il giovane napoletano non ha affatto deluso le aspettative del suo pubblico. Giunto alla sua terza conduzione consecutiva, Stefano è sicuramente una gran bella scoperta, ma soprattutto la punta di diamante del programma.

Siete curiosi, però, di sapere quali sono gli ospiti le anticipazioni di Stasera tutto è possibile dell’8 Marzo? Come al solito, i giochi a cui si sottoporranno i concorrenti saranno diversi. Ovviamente, non potrà mai mancare lei: la tanto temuta ‘stanza inclinata’. Tra gli ospiti, invece, ritroviamo: oltre i due volti fissi ed amatissimi del programma Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Romina Carrisi, Matranga e Minafò, duo comico di Made in Sud (avete letto chi potrebbe sostituire Stefano e Fatima nella nuova edizione? Davvero incredibile)

Insomma, il divertimento è assicurato! Noi non vediamo l’ora, voi?