Arriva un drone sulla casa del GF Vip: concorrenti sconvolti, c’è un messaggio per uno di loro, cosa è successo poche ore fa.

Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip. L’edizione numero 6 del reality show di Canale 5 è stata la più lunga della storia del programma: dopo sei mesi, l’ultima puntata andrà in onda lunedì 14 marzo 2022. E negli ultimi giorni in casa non mancano i colpi di scena: sapete cosa è successo solo poche ore fa?

Improvvisamente, i vipponi hanno sentito uno strano rumore provenire dal giardino, nello specifico dall’alto! Si trattava di un drone, che ha sorvolato la casa di Cinecittà! Opera del GF? Assolutamente no, gli autori erano all’oscuro di tutto. Chi ha organizzato tutto e, soprattutto, a chi era destinato il messaggio allegato al drone? Vi raccontiamo tutto!

GF Vip, un drone sorvola il giardino: c’è un messaggio per una delle concorrenti

Ebbene si, un drone è arrivato sulla casa del GF Vip! Ma non c’entrano niente gli autori del programma: è stata un’idea di una persona in particolare, che ha voluto mandare un messaggio ad una concorrente in particolare. Un messaggio speciale, per un’occasione speciale. Di chi stiamo parlando?

Proprio di lui, Alex Belli, che ha organizzato tutto per fare una sorpresa alla sua Delia Duran, nel giorno dedicato alle donne! L’attore, che proprio ieri è tornato in casa per fare visita a Soleil Sorge, ha voluto mandare un messaggio d’amore alla moglie, che è ancora concorrente nella casa del GF Vip. I vipponi, avendo sentito il rumore del drone, sono immediatamente usciti in giardino e hanno trovato la sorpresa. Il drone si è avvicinato abbastanza per permettere a loro di leggere il messaggio, che era chiaramente dedicato a Delia, la sua donna, nel giorno della festa delle donne.

Un gesto che ha emozionato la Duran, che ha ormai ammesso di essere stata completamente riconquistata dal marito. Anche gli altri concorrenti sono rimasti stupiti dall’ “intrusione” e hanno definito Alex ‘geniale’ per le sue idee e le sue iniziative. Che dire, anche dall’esterno Alex Belli sa sempre come essere protagonista di questa edizione. E voi, per chi farete il tifo alla finalissima?