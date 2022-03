Beautiful, le due attrici sono fuori dalla soap: brutta notizia per i telespettatori della soap opera americana.

Beautiful compie 35 anni! Proprio così, era il marzo del 1987 quando in America è andata in onda la prima puntata in assoluto della soap opera. Che, in Italia, è approdata qualche anno dopo, nel ’90, e da allora tiene incollati i telespettatori. I colpi di scena, nella serie tv americana, sono all’ordine del giorno, ma per i fan potrebbe arrivare anche qualche brutta notizia…

Due protagoniste della soap non sono più nel cast fisso! E lo dimostra anche il fatto che entrambe non sono apparse nelle immagini dei festeggiamenti, in occasione del 35 esimo anniversario. Scopriamo i dettagli di questa notizia.

Due attrici non sono più nel cast fisso di Beautiful: brutto colpo per i fan

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Negli episodi attualmente in onda in Italia, i colpi di scena sono all’ordine del giorno: al centro della trama c’è il tradimento di Liam e Steffy ai danni dei rispettivi partner, Hope e Finn. Ben presto, però, un nuovo tradimento attirerà l’attenzione del pubblico: Brooke Logan, complice l’alcool, cadrà nelle braccia del suo ex Deacon Sharpe, tradendo nuovamente Ridge. Quando la verità verrà fuori, accadrà l’impensabile! In attesa di scoprire i dettagli, c’è una notizia che non farà molto piacere ai telespettatori della soap: due attrici sono fuori dal cast fisso.

Si tratta di Heather Tom, che interpreta Katie Logan, e Katrina Bowden, che ha vestito i panni di Flo. Entrambe non compaiono nelle immagini della festa per i 35 anni della soap e, soprattutto per quanto riguarda la sorella di Brooke, i fan hanno notato l’assenza. Come è noto da un po’, la Tom ha avviato un’attività di regista, che non le renderà possibile essere nel cast fisso della soap. Non si tratta, dunque, di un addio definitivo, ma, almeno per il momento, entrambe le attrici non avranno ruoli centrali nelle storie.

E voi, state seguendo le nuove puntate di Beautiful? Tenetevi pronti perché stanno per arrivare colpi di scena che vi lasceranno senza parole. L’appuntamento è dal lunedì al sabato, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa.