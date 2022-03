Dove abbiamo visto Aurora Leone la prima volta: ci conquistò nel famoso programma

Aurora Leone è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express: ricordate in quale famoso programma l’abbiamo vista la prima volta?

Oggi Aurora Leone è molto amata. E’ entrata a far parte nel 2019 dei The Jackal. E’ un’autrice ed attrice di alcuni contenuti video del gruppo comico più famoso di Youtube. A breve la vedremo in una nuova avventura televisiva.

In molti già lo sapranno ma la giovane è tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Non sarà da sola perchè nel programma si viaggia in coppia. Aurora è affiancata nel percorso denominato La Rotta dei Sultani da Gianluca Fru, anche lui comico appartenente al gruppo The Jackal. Nel programma formano la coppia degli Sciacalli. In questi anni Aurora ha avuto la possibilità di farsi conoscere ed amare, ma ricordate dove l’abbiamo vista la prima volta? Tutto ha avuto inizio da lì perchè ci conquistò con il suo talento.

Dove abbiamo visto Aurora Leone la prima volta: ci ha conquistato nel famoso programma

Ormai è noto, Aurora Leone e Gianluca Fru entrambi comici appartenenti al gruppo The Jackal, sono una delle coppie della nuova edizione di Pechino Express. Partecipano come ‘Gli Sciacalli’. Ma come ha avuto inizio il percorso artistico della comica?

La giovane nel 2016 è stata selezionata per il concorso Campania Actor Studio, dove ha partecipato con un testo scritto dal suo papà, autore di monologhi. Ha poi iniziato una serie di esibizioni dal Colorado Lab alla “Speranza Fest”. Nel 2018 ha portato in scena in tre date sold out il monologo scritto di sua mano “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto”. La notorietà però è arrivata quando ha partecipato ad un famoso programma: è proprio qui che incomincia a crescere la notorietà. Per caso, ricordate dove l’abbiamo vista la prima volta in televisione?

Aurora Leone ha partecipato sempre nel 2018 alle selezioni di Italia’s Got Talent, trasmissione che l’ha fatta conoscere a livello nazionale. Nel talent l’abbiamo vista nel 2019 nella nona edizione, dove si è presentata con alcuni estratti di ‘Quotidiana Mente’. Con il monologo ha conquistato la giuria e il pubblico, guadagnandosi il posto in finale. Si è classificata al quinto posto. La ricordate nel programma?