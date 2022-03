GF Vip, Delia Duran non ha più dubbi: la frase su Alex Belli lascia senza parole

GF Vip, Delia Duran non sembra più avere dubbi: la frase su Alex Belli lascia senza parole.

Il Grande Fratello Vip sta per concludersi, siamo agli sgoccioli di questa avventura. Giovedì 10 ci sarà la semifinale. Ma cos’è accaduto durante la puntata di lunedì? I colpi di scena sono stati veramente forti.

Ci sono state due eliminazioni del tutto inaspettate anche se, arrivati alla fine, possiamo aspettarci davvero di tutto. Miriana Trevisan è stata eliminata trovandosi al televoto con Jessica e Davide. Subito dopo è stato aperto un televoto flash tra l’attore e Soleil Sorge. Davide è stato il preferito ed è così arrivato dritto in finale mentre con grande stupore Soleil è uscita dalla casa del GF Vip. La sua esperienza si è conclusa a pochi passi dalla fine ma chissà che una volta fuori non ci sia in riservo altro per lei. Ma prima ancora proprio la bella ex concorrente ha ricevuto una lettera da Alex Belli. Quest’ultimo è arrivato in casa e hanno avuto un confronto. Confronto che non ha portato a nulla. Alfonso Signorini ha poi fatto delle domande a Delia Duran su Alex e quello che ha detto ha lasciato tutti senza parole.

GF Vip, Delia Duran e Alex Belli: la concorrente si lascia andare a parole inaspettate

In questi mesi abbiamo vissuto a pieno quello che è successo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’ultimo confronto c’è stato nella puntata di lunedì ma solo tra l’attore e Soleil. Confronto che non ha risolto ancora l’astio che si è formato tra i due.

Alfonso Signorini ha spiegato cos’è successo tra la Sorge e Alex a Delia Duran, la compagna dell’attore. Non è sembrata per nulla infastidita da questo incontro tanto che ha ribadito come aveva già detto altre volte di volere bene a Soleil nonostante tutto. Il conduttore ha poi incalzato facendo delle domande sull’attore e sul loro rapporto.

Signorini ha chiesto: “Ma tu cosa hai deciso, ritornerai per sempre con Alex?”, e Delia ha esclamato senza mostrare più segni di titubanza: “Assolutamente sì“. A quanto pare Delia Duran non ha più dubbi, una volta fuori dalla casa tornerà con Alex Belli.