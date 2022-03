GF Vip, outfit nero e oro: Soleil Sorge esce dalla porta rossa in grande stile

È stata fino alla fine la regina indiscussa del glamour in questo GF Vip 6: avete notato i dettagli dell’outfit nero e oro di Soleil Sorge?

Siamo giunti alla semifinale di questa sesta edizione del GF Vip e le ultime puntate riservano incredibili colpi di scena: ieri sera 7 marzo, ad esempio, abbiamo assistito a ben due eliminazioni totalmente inaspettate.

Miriana Trevisan è uscita dalla casa dopo essere stata battuta al televoto contro Jessica e Davide, mentre Soleil Sorge ha lasciato il gioco a seguito del televoto flash contro Silvestri che avrebbe mandato uno dei due concorrenti in finale e l’altro a casa.

L’uscita di Soleil è stata per molti un vero shock: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata indubbiamente una delle protagoniste assolute di questo GF Vip 6 in cui si sono avvicendate decine di concorrenti.

Fino all’ultimo, però, l’influencer italo americana ha dimostrato di essere la regina del glamour: tanti i look da lei sfoggiati nel corso di questi mesi e tutti hanno catturato l’attenzione dei telespettatori. Ieri sera non è stata certo da meno ed ha scelto un outfit davvero interessante, scopriamone di più!

Soleil eliminata al GF Vip, icona fashion fino alla fine: ecco i dettagli dello strepitoso outfit

In ben 47 puntate a cui ha partecipato, la 27enne non è mai stata scontata per quanto riguarda la scelta delle mise da indossare. Ciò, anche grazie alla consulenza del suo stylist Matteo Evandro Manzini, che in un’intervista a Fanpage.it aveva rivelato: “Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni: kimono, camicie, bandane. Non ama il rosso né gli abiti asimmetrici”.

Se nelle settimane precedenti ci aveva incantati con accessori super glamour come i cerchietti-gioiello oppure indossando l’abito verde militare con le piume, ieri sera ha optato per un completo nero con dettagli oro.

Si tratta di un look appartenente alla collezione Primavera-Estate 2022 di John Richmond: minigonna e blazer neri con dettagli color oro. Il prezzo della minigonna è di 230 euro. I maxi stivali con tacco a spillo fin sopra al ginocchio hanno dato un tocco aggressivo e sensuale a tutto l’insieme. Avete fatto caso poi agli splendidi gioielli? Sono firmati Acchitto.

C’è da dire che Soleil non ha deluso le aspettative fino alla sua uscita e noi ci complimentiamo con lei per il suo ricco ed intenso percorso!