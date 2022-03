GF Vip, “Questa roba da te non la accetto”: Davide commenta la capanna di Barù e Jessica

Dopo la puntata di ieri sera che lo ha visto diventare terzo finalista, Davide dice la sua sulla capanna di Barù e Jessica.

La puntata del GF Vip di ieri sera, lunedì 7 marzo, per Davide Silvestri è stata molto intensa a livello emotivo: l’attore ha infatti superato due televoti molto difficili, in cui le avversarie erano tra le concorrenti più amate dell’intera edizione.

Finito in nomination la settimana scorsa contro Miriana Trevisan e Jessica Selassié, è risultato il più salvato dal pubblico ed ha vinto anche quando si è ritrovato al televoto flash per il terzo posto in finale contro Soleil Sorge.

Oltre alla tensione delle nomination, che ovviamente in vista della semifinale ha raggiunti livelli molto alti, altro argomento cardine della serata di ieri è stata la famosa capanna che Lulù e Soleil hanno costruito per Jessica e Barù, magari sperando che, non sentendosi pressato dalle telecamere, il nobile toscano si desse una mossa nei confronti della principessa.

A quanto pare, tra i due non sarebbe comunque accaduto nulla di rilevante: rispondendo a Signorini, la maggiore delle Selassié ha ammesso che non ci sarebbe stato neanche un bacio nonostante abbiano trascorso molto tempo a parlare.

Terminata la puntata, Davide Silvestri ha espresso all’amico Barù la sua opinione sulla capanna: le sue parole sono state molto chiare.

GF Vip, “La capanna era da sfi*ato”: Davide dice come la pensa sulla capanna di Jessica e Barù

Sappiamo che per mesi il nipote di Costantino della Gherardesca si è mostrato irremovibile al corteggiamento di Jessica, atteggiamento che ha fatto insospettire la stessa principessa in questi giorni. Il fatto che abbia accettato di andare in capanna con lei ha quindi stupito non poco il pubblico.

A meravigliarsi è stato anche Silvestri che, durante la cena dopo la puntata, non ha esitato a dire chiaramente all’amico come la pensa al riguardo: “La capanna era da sfi*ato, non è nel tuo stile. Non capisco come tu abbia potuto fare una cosa del genere. Io non me l’aspetto una cosa del genere. Se lo fai di nuovo ti nomino”, ha detto nonostante il tono scherzoso.

“Sei uno sfi*ato, questa roba da te non la accetto. Non mi deludere, perché altrimenti veramente non ti voglio più vedere. Non cadere nella trappola, sei più intelligente di quello che penso, spero. Saresti una grande delusione per me, quindi adesso contro tutti”, ha concluso l’attore.

Pensate che Davide abbia ragione in fondo o secondo voi è stato così rigido per i dissapori avuti con le Princess in questo periodo?