“Ho avuto un piccolo distacco della placenta”: il retroscena inaspettato

Il racconto inaspettato sulla gravidanza: nel salotto di Silvia Toffanin l’influencer rivela di aver avuto un distacco della placenta.

Oggi è al settimo cielo per l’attesa della sua bambina, ma prima di raggiungere questa felicità non ha attraversato momenti facili. Qualche tempo fa, l’amato volto dei social ha raccontato a Verissimo il problema di salute che ha dovuto affrontare.

Lo scorso 22 gennaio aveva comunicato ai follower di essere incinta e ai microfoni di Silvia Toffanin ha annunciato che il bebè in arrivo è una femminuccia. L’ultimo anno per lei è stato pieno di ostacoli: ha dovuto lottare contro l’infezione da papilloma virus per la quale è stata sottoposta ad un intervento ed ha avuto ben tre aborti.

“Sono stati mesi particolari, sono stata a riposo e ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa”, ha raccontato alla conduttrice di Canale 5.

Scopriamo allora chi è l’amatissimo volto che abbiamo conosciuto grazie alla tv e che continua ad essere molto amata sui social.

“Un piccolo distacco della placenta”: il racconto a cuore aperto

Parliamo di Sabrina Ghio, che nel lontano 2004 partecipò come ballerina alla terza edizione di Amici dove conquistò il cuore dei telespettatori nonostante la mancata vittoria. Terminata quell’esperienza, la bella romana si sposò ed ebbe la figlia Penelope: dopo il divorzio dall’ex marito Federico Manzolli, decise di cercare l’amore nel programma Uomini e Donne, ma anche quel percorso si rivelò deludente.

Oggi la bionda ex ballerina è finalmente felice accanto al compagno Carlo Negri ed è in dolce attesa dopo aver superato varie difficoltà. L’infezione che l’aveva colpita è fortunatamente solo un brutto ricordo: “Oggi la cosa è risolta, io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo”.

Sabrina ha vissuto tre aborti nel giro di un anno: “Era luglio dell’anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino”. Un’esperienza dolorosa che si è ripetuta per altre due volte, a novembre e ad aprile.

Finalmente ora Sabrina si è lasciata alle spalle quel periodo così negativo e si gode la meritata felicità.