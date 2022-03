Incredibile novità per Pierpaolo Pretelli: “Non vedo l’ora di iniziare”, l’annuncio sui social fa impazzire i fan.

È un periodo magico, questo, per Pierpaolo Pretelli. E non solo per quanto riguarda l’amore. La storia d’amore con Giulia Salemi, nata nella casa del GF Vip 5, procede a gonfie vele, ma anche dal punto di vista lavorativo ci sono sempre più novità.

Dopo il successo del singolo estivo, la partecipazione a Tale e Quale Show e quella a Domenica In, arriva un’altra meravigliosa notizia per Pierpaolo. Un sogno che si realizza per l’ex concorrente del GF Vip, che ha annunciato la novità attraverso il suo canale Instagram. Scopriamo di cosa si tratta.

Pierpaolo Pretelli, magnifica novità per l’ex gieffino: l’annuncio

“Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101“. Con queste parole, Pierpaolo Pretelli ha annunciato l’inizio di una nuova, incredibile, avventura. Un sogno che si realizza per lui, che ha sempre espresso il desiderio di voler fare radio.

Come specificato sul suo canale Instagram, il debutto di Pierpaolo su Radio 101 sarà nella trasmissione Procediamo, in onda tutte le mattine dalle 9 alle 12, su R101 e in tv sul canale 67 del digitale: al suo fianco ci sono Fernando Proce, Sabrina Bambi e Regina.

Una notizia meravigliosa per Pierpaolo, ma anche per tutti i suoi fan: grazie all’esperienza nella casa del GF, l’ex velino può contare su una vera e propria schiera di fan, che amano e sostengono lui e Giulia Salemi in tutto ciò che fanno. E, attraverso Twitter, Pretelli non ha potuto non ringraziare la sua ‘big family’ per il supporto manifestatogli anche in questa occasione.

Tanti i messaggi di affetto apparsi sul suo Instagram, da quello della sua dolce metà Giulia ad altri ex coinquilini del GF, come Stefania Orlando e Francesco Oppini. “Fai vedere quanto vali, siamo tutti con te”, ha scritto Giulia. Non possiamo che unirci a tutti e mandare un gigantesco in bocca al lupo a Pierpaolo per questa nuova avventura!