Luca Argentero ha conseguito la laurea nel 2004: sapete in che cosa?

Luca Argentero prima di diventare un attore famosissimo ha conseguito la laurea: ma sapete in che cosa?

Luca Argentero è il protagonista della famosa serie tv Doc-Nelle tue mani. Interpreta il personaggio di Andrea Fanti, un medico che lavora al policlinico Ambrosiano di Milano ed è il primario del reparto di medicina interna.

L’attore in questi anni ha vestito i panni di tanti personaggi diversi ottenendo sempre grandi risultati. Ha recitato al cinema e in televisione. Il suo esordio come attore è avvenuto nel 2005 quando entra nel cast della famosa serie Carabinieri. Argentero interpreta dalla quarta alla sesta stagione il ruolo di Marco Tisi. Ma prima ancora, ricordate come è diventato famoso? Raggiunge la notorietà partecipando alla terza edizione del Grande Fratello e nel reality si classifica al terzo posto. Prima di entrare nella casa del GF, aveva conseguito la laurea: ma in che cosa? Scopriamolo insieme.

Il percorso di studi di Luca Argentero: in che cosa ha conseguito la laurea

La notorietà per Luca Argentero è arrivata in seguito alla partecipazione al Grande Fratello. Era stato proposto ai casting dalla cugina Alessia Ventura, allora letterina nel programma di Gerry Scotti Passaparola. Nel reality è arrivato fino alla fine classificandosi al terzo posto.

Sul piccolo schermo ha esordito come attore nel 2005 quando entra nel cast di Carabinieri. Da quel momento non si è più fermato e il talento che l’ha sempre contraddistinto l’ha portato a recitare al cinema e in televisione. E’ stato presente anche in diversi videoclip musicali, ha inoltre lavorato come produttore e ha svolto anche il ruolo di doppiatore. Nel 2022 c’è stato poi il debutto della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Nella serie che riscontra fin dalla prima stagione un successo straordinario veste i panni del medico e primario Andrea Fanti. Ma prima ancora della popolarità si è laureato: sapete in che cosa?

A quanto pare Luca Argentero dopo il diploma preso presso il “Collegio san Giuseppe”, ha proseguito gli studi, laureandosi nel 2004 in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Voi eravate a conoscenza del percorso di studi dell’attore?