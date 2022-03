“I miei sogni erano…”: Luca Argentero non immaginava di fare l’attore

In una sua intervista, Luca Argentero ha rivelato di non aver mai immaginato di fare l’attore e che i suoi sogni erano altro.

Luca Argentero è un attore famosissimo, ma in pochi sanno che – in realtà – i suoi sogni non appartenevano affatto al mondo del cinema o del piccolo schermo. Incredibile da credere, vero? Ecco cosa ha rivelato a Il corriere.

Si può dire chiaramente che Luca Argentero è un uomo dalle grandi ‘scoperte’. Sapevate, infatti, che avesse una ‘parente’ famosa e che sarebbe stata proprio quest’ultima a determinare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo? Incredibile, nel vero senso della parole. Ma non è affatto finita qui. Nel corso di una sua intervista a Il corriere, il bell’attore torinese ha raccontato un retroscena davvero inedito che a che fare proprio coi suoi sogni. Attualmente, è protagonista di Doc-nelle tue mani, ma prossimamente lo vedremo ne ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Ozpetek, ma se vi dicessimo che Luca non pensava affatto di diventare un attore, ci credereste? Fareste bene a farlo, perché è proprio così.

Luca Argentero non immaginava di diventare un attore: cosa avrebbe voluto fare?

Seppure si faccia davvero fatica ad immaginare Luca Argentero in altre vesti se non in quelle da attore, sembrerebbe che il bell’Andrea Fanti di Doc-nelle tue mani abbia avuto da sempre altri sogni. Dopo l’esordio nella casa del Grande Fratello, lo sappiamo benissimo, il giovane torinese ha abbandonato la ‘vecchia vita’ ed ha dato iniziato alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dapprima nel cast de ‘Carabinieri’ ed, in seguito, volto di punta di tante serie tv, ma pellicole di successo, il bell’Argentero ha cavalcato la cresta dell’onda. Se, però, gli chiedessero quali erano i suoi sogni, lui non risponderebbe affatto che immaginava di diventare un attore.

A rivelare ogni cosa, è stato il diretto interessato a Il corriere. A quanto pare, sembrerebbe che i suoi sogni fossero legati allo sport. E che, quindi, non immaginava di diventare l’attore che è oggi. “Mi sono reso conto in fretta che non sarei mai diventato un campione: né un fortissimo tennista né un grande sciatore, i miei sport preferiti”, ha detto.

Ad oggi, però, Luca Argentero si dice appagato della sua vita, soprattutto dopo la nascita di sua figlia Nina Speranza. “Il mio sogno è che la mia vita vada avanti così, esattamente com’è”, ha concluso.