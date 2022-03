Matrimonio a prima vista, Cristina ‘spiazza’ Mattia: questo non se lo aspettava proprio

Matrimonio a prima vista, Cristina spiazza Mattia: lo sposo non si aspettava di ricevere questa notizia.

Matrimonio a prima vista sta conquistando i telespettatori. La nuova edizione è partita il 16 febbraio. Abbiamo conosciuto le coppie che si sono incontrate poco prima del sì. Il primo incontro non è stato dei migliori ma poco dopo la situazione è diventata molto armoniosa.

Mattia e Cristina sono molto complici. Se all’inizio la sposa non è rimasta particolarmente colpita dall’uomo, piangendo addirittura dietro le quinte, lo sposo invece è rimasto folgorato dalla sua bellezza. Cristina vedendo Mattia ha pensato che avesse qualche anno in più, ritenendolo troppo grande per lei, ma ha poi scoperto che hanno su e giù la stessa età. In viaggio di nozze c’è stata tanta affinità e un forte avvicinamento fisico, anche se, non c’è stato nessun rapporto, come loro hanno dichiarato. Mattia poco prima di ritornare insieme a sua moglie per iniziare la convivenza è stato spiazzato da una notizia che non si aspettava.

Cristina e Mattia di Matrimonio a prima vista: lo sposo non se lo aspettava proprio

Mattia e Cristina hanno trascorso alcuni giorni, come le altre coppie, in viaggio di nozze. La meta raggiunta è stata la Costiera Amalfitana. Il panorama spettacolare ha fatto da sfondo a momento intensi passati insieme.

La coppia ha mostrato di avere la volontà di stare più vicini e i primi abbracci sono stati molto emozionanti. Mattia ha confessato che la prima notte non c’è stato nulla perchè sarebbe come forzare le cose per la situazione. Anche Cristina ha detto che aveva bisogno di più tempo. Ma c’è stato il primo bacio, ed è scattato in spiaggia. Purtroppo l’uomo, poco prima di far ritorno per iniziare la convivenza, è stato spiazzato da una notizia da parte della sposa.

A quanto pare Cristina per una settimana non sarà presente. L’anno scorso aveva prenotato una crociera con una sua amica spostata a causa del covid proprio al periodo coincidente il matrimonio. Quando ha riferito la notizia a Mattia, è apparso particolarmente spaesato: “Della crociera non me l’aspettavo, mi dispiace. Subito così all’inizio”, ha detto dietro le quinte. Cristina invece non si aspettava questa reazione dell’uomo. Gli ha comunque detto che si farà sentire e questo l’ha rassicurato. Cosa succederà tra Mattia e Cristina?