Mercoledì 9 Marzo inizierà la nuova fiction “Più forti del destino”, ma cosa sappiamo? Cast, trama e anticipazioni prima puntata.

Dopo il finale choc di Fosca Innocenti, Canale 5 è pronto a registrare ulteriori successi e record con una nuova fiction televisiva. Tratta da avvenimenti realmente accaduti, la serie tv si intitola ‘Più forti del destino’ ed inizierà proprio tra qualche ora: Mercoledì 9 Marzo.

Completamente concentrata sulle avventure di tre splendide donne che hanno a fare con le ingiustizie della società dell’Ottocento, la fiction presenta un cast davvero d’eccezione. Oltre a Laura Chiatti, infatti, tra le protagoniste indiscussi vi saranno anche Giulia Bevilacqua, famosissima attrice che abbiamo apprezzato in tantissime fiction di successo come Distretto di Polizia, e Dharma Mangia Wood, giovane interprete ‘scoperta’ da Gabriele Muccino. Ma non solo. A rendere ancora più indimenticabile ed imperdibile la serie, vi saranno figure come: Loretta Goggi, Sergio Rubini, Francesca Valtorta e tantissimi altri. Insomma, un cast davvero stellare. In attesa di vederli in ‘azione’, però, scopriamo qualche cosa in più. Approfondiamo insieme, quindi, la trama e cosa accadrà nella prima puntata.

Trama de “Più forti del destino”: di che cosa parla la nuova fiction di Canale 5

In attesa di poter vedere i nuovi episodi dell’amatissima serie tv, Canale 5 ha deciso di puntare su un nuovo ed imperdibile progetto: “Più forti del destino”. Di che cosa parla? Scopriamolo!

Ambientata nella Palermo di fine ‘800, la serie tv racconta una città che inizia ad approcciarsi con le prime tecnologie e novità. Tra le tante che sono pronte a catturare l’attenzione, ce n’è uno che non passa inosservato: il cinematografo! Molto presto, però, quello che sarebbe dovuta essere un’occasione gioiosa e di festa, si rivela una vera e propria tragedia: il proiettore, infatti, prende fuoco, causando un incendio vastissimo e la morte di diverse persone. Il drammatico incidente, com’è giusto che sia, segna la vita di tutti, ma in particolare quella di tre donne: Arianna Villalba, di cui l’interprete è Giulia Bevilacqua, Costanza Di Giusto, la giovanissima Dharma Mangia Woods, e Rosalia Catalano, interpretata da Laura Chiatti. Ciascuna di loro, nel corso della fiction, ha una propria storia da raccontare, ma soprattutto una voglia di emancipazione.

Cosa accadrà nella prima puntata?

Come ogni prima puntata che si rispetti, anche in questa che andrà in onda Mercoledì 9 Marzo de “Più forti del destino” assistiamo alla ‘presentazione’ della vicenda.

Al centro della piazza, dove sta per essere mostrata una delle più grande invenzioni degli ultimi tempi, vi si trovano tre donne: Arianna, che purtroppo è vittima di un marito violento; Costanza, promessa sposa ad Antonio, e Rosalia, cameriera in procinto di partire per USA. Ognuna di loro, purtroppo, sarà scossa dall’incendio causato da un malfunzionamento del proiettore. La prima, infatti, prenderà l’occasione al balzo per fingersi morta; la seconda, invece, resterà da sola dopo l’incendio e la terza, invece, verrà fatta prigioniera da una potente donna, che fingerà che sia sua figlia.

Insomma, una trama avvincente arricchita da un cast formidabile! Noi non vediamo l’ora, voi?