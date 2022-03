Più di trent’anni fa Brigitta Boccoli trovò il successo a Domenica In: oggi sapete cosa fa?

Impossibile dimenticarla a Domenica In, dove era l’assistente al Cruciverbone: la vita di Brigitta Boccoli oggi è molto cambiata.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 Brigitta Boccoli conquistò il pubblico partecipando alle indimenticabili edizioni di Domenica In, sotto la guida di Gianni Boncompagni. Poi la sua vita è molto cambiata, scopriamo cosa fa adesso.

Nata il 5 maggio 1972 a Roma, prima di approdare alla trasmissione domenicale, Brigitta era apparsa nel film Manhattan Baby di Lucio Fulci nel 1982, ne La ragazza di lillà di Flavio Mogherini e nel 1987 in Com’è dura l’avventura, dove ricopre il ruolo di protagonista.

Il 1987 è un anno importantissimo perché segna l’inizio di un successo incredibile con l’ingresso nel cast delle storiche edizioni di Domenica In con la regia di Gianni Boncompagni. Ricorderete certamente che il grande autore televisivo lanciò proprio allora la formula che vedeva protagoniste tante ragazze e che poi si rivelerà vincente a Non è la Rai, programma che ha scoperto tanti talenti ancora oggi molto amati.

Ricordate qual era il ruolo di Brigitta?

La storia di Brigitta Boccoli dalla tv ad oggi: com’è la sua vita trent’anni dopo

Brigitta era l’assistente al famoso Cruciverbone, diventato un cult della trasmissione Rai. Insieme a sua sorella Benedicta, raggiunse un successo strepitoso che portò entrambe a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo nel 1989 cola brano Stella, scritto per loro da Jovanotti.

Dopo Domenica In, la Boccoli inizia a lavorare molto in tv ma anche in tanti spettacoli a teatro. Gli anni 2000 la showgirl la vedono recitare in vari film e serie tv: Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo, Ricominciare, Una donna per amico 3, Cuori rubati, Anfitrione di Michele Mirabella, La schiava di Claudio Insegno, Il Paradiso può attendere di Anna Lenzi, Olé di Carlo Vanzina.

Nel 2006 Brigitta è concorrente del talent Reality Circus, che rappresenterà per lei l’incontro con l’amore: qui conosce Stefano Nones Orfei, il figlio di Moira Orfei. I due si sposano e dalla loro unione nascono due figli.

Sapevate che oggi la Boccoli si dedica con la famiglia all’attività circense portando gli spettacoli Orfei in tutta Italia? Una vita nuova, che la rende molto felice.

Qui vediamo Brigitta e suo marito belli e sorridenti: una coppia meravigliosa, siete d’accordo?