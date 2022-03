Raimondo Todaro è tra gli attuali professori di Amici, ma avete mai visto i suoi genitori? Spunta uno scatto tenerissimo insieme.

È proprio lui la ‘new entry’ di questa edizione di Amici: Raimondo Todaro! Dopo aver salutato Ballando con le stelle a distanza di tantissimi anni dal suo ingresso nel cast, il simpaticissimo siciliano si è immediatamente catapultato in una nuova esperienza.

Seduto accanto a Veronica Peparini ed Alessandra Celentano, Raimondo Todaro veste i panni di insegnante di danze latine. E, puntata dopo puntata, continua a dimostrare di essere proprio portato ad assumere questo nuovo ruolo. Cosa sappiamo, però, su di lui? Della sua carriera, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa, così come sulla sua vita privata. Se, però, vi chiedessimo se avete mai visto i suoi genitori, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Se la risposta dovesse essere negativa e siete pronti anche voi a vederli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Dando una ‘sbirciatina’ al suo canale Instagram ufficiale, infatti, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del buon Raimondo in compagnia della sua splendida mamma e del suo papà. Volete vederli anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Chi sono i genitori di Raimondo Todaro?

Nato a Catania nel 1987, Raimondo Todaro inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza alla sola età di 5 anni, dimostrandosi un vero e proprio talento. A 9 anni, infatti, registra il suo primo successo e, da quel momento, non si è mai più fermato. Il buon Todaro, oltre ad essere 18 volte campione italiano di ballo, è una vera e propria forza della natura.

Voi avete mai visto i suoi genitori? Il merito del successo di Raimondo Todaro, oltre che per il suo incredibile talento, sono la sua mamma e il suo papà. Sono proprio loro che l’hanno sempre appoggiato in tutte le sue scelte. E non gli hanno mai fatto mancare la loro presenza. Voi, però, li avete mai visti? Ecco. Siamo riusciti a rintracciare uno scatto di famiglia sui social e, vi assicuriamo, sono davvero tenerissimi.

In occasione dei 37 anni di matrimonio dei suoi genitori, Raimondo ha condiviso questo tenero scatto in loro compagnia. È vero, manca suo fratello, ma questo ritratto è davvero splendido. Siete d’accordo?

Sapete come ha conosciuto Francesca Tocca?

Dopo un periodo buio, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono ritornati insieme ed adesso si amano alla follia, ma sapete come si conosciuti? Il primo incontro sarebbe avvenuto in giovanissima età e da quel momento hanno iniziato una splendida storia d’amore.