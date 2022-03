Quando è entrata a far parte del cast di Non è la Rai, Romina Mondello aveva 18 anni: da quel momento il successo è stato spietato, ma cosa fa oggi?

Andato in onda per la prima volta nel 1991, Non è la rai si è dimostrato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Ed ancora adesso, nonostante siano passati più di 30 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, non solo continua ad essere un programma ‘cult’, ma anche le sue protagoniste continuano ad essere amate.

Nel corso delle sue quattro stagioni, Non è la Rai ha dato la possibilità di conoscere tantissime splendide e giovanissime ragazze. Alcune di loro, come detto anche in diversi nostri articolo, dopo questa esperienza hanno deciso di abbandonare il mondo della tv e di dedicarsi ad altro. Altre, invece, hanno cavalcato la cresta dell’onda. E sono diventati dei perni dello spettacolo nostrano. Tra queste, ad esempio, c’è anche lei: la bellissima Romina Mondello. All’epoca della sua partecipazione, la famosa attrice aveva soltanto 18 anni. Dopo quel momento, però, la sua carriera ha preso letteralmente il volo. Che fine ha fatto oggi? Scopriamolo!

Che fine ha fatto oggi Romina Mondello?

Seppure abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, è soltanto dopo la sua partecipazione a Non è la Rai che Romina Mondello ha spiccato il volo. Aveva solo 18 anni quando è entrata a far parte del cast di Gianni Boncompagni, ma subito dopo ha cavalcato la cresta dell’onda, diventando un’attrice famosissima, proprio come una delle sue colleghe. Nonostante questo, però, ad oggi sono davvero diverse le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi. Siete curiosi anche voi di saperlo?

Nel corso della sua lunga ed intensa carriera, Romina Mondello ha preso parte a tantissime serie tv e film di successo. Come dimenticarla, ad esempio, ne ‘La piovra’, ‘Palermo-Milano solo andata’, ‘R.i.s. delitti imperfetti’ e in tantissimi altri progetti. Da diversi anni a questa parte, però, l’attrice non è più una presenza fissa sui nostri schermi. Ed è per questo che in tantissimi si chiedono che cosa faccia oggi. Forse non tutti lo sanno, ma seppure sia lontana dal piccolo e grande schermo da qualche anno, Romina Mondello continua a svolgere la sua professione da attrice soprattutto in teatro. Eccola in uno scatto recente:

Avete notato anche voi che sembrerebbe che per lei il tempo non sia passato?