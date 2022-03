Sonia Bruganelli di nuovo opinionista al GF Vip solo ad una condizione: “Esperienza irripetibile, a meno che…”

Dopo aver dichiarato che non sarebbe mai più tornata come opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli rivela che potrebbe ripensarci solo se…

Questa sesta edizione del GF Vip è stata davvero ricca di avvenimenti e novità a partire dalle nuove opinioniste presenti in studio: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno ricoperto questo ruolo per la prima volta dividendo spesso il pubblico che, inevitabilmente, si è trovato maggiormente in sintonia con l’una o con l’altra.

Pur non essendo una donna di spettacolo, la moglie di Paolo Bonolis si è lanciata in questa avventura dimostrando tutto il suo carattere e spesso si è scontrata con la collega. Tra loro in questi mesi non sono mancati battibecchi e frecciatine, proprio come quella giunta di recente dalla Volpe.

Sonia aveva infatti dichiarato sulle pagine di Chi che questa sarebbe stata l’unica sua partecipazione come opinionista al GF Vip, ma secondo Adriana la Bruganelli sarebbe ritornata solo se “fosse stata corteggiata”.

Intervistata da Superguida Tv, la moglie di Bonolis sembra averci ripensato e non esclude la possibilità di tornare nel programma. Vediamo cosa ha dichiarato.

Sonia Bruganelli rivela in quale circostanza accetterebbe di fare di nuovo l’opinionista al GF Vip

Per rintuzzare le parole della collega, Sonia ha detto: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro”.

E sulla possibilità di tornare ad occupare la poltrona in studio, la Bruganelli rivela: “A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.

Era stato proprio il settimanale Chi, ad anticipare che Bonolis avrebbe potuto essere presente alla serata finale del GF Vip prevista per il 14 marzo. Il noto conduttore aveva però posto una condizione: sua moglie avrebbe dovuto rifiutare la prossima edizione.

A tal proposito, su Superguida Tv Sonia ha spiegato: “Non lo so se Paolo potrà prendere parte alla finale perché in questo caso entrano in campo dinamiche contrattuali. Se però dovesse esserci ne sarei felice. Paolo mai come quest’anno ha seguito il Grande Fratello Vip”.

E a voi piacerebbe se Sonia tornasse anche nella settima edizione del reality?