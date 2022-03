Prima di Vite al Limite viveva immobile in un letto per via dei suoi 363 kg: sono trascorsi 5 anni, oggi è completamente diversa.

Una vita davvero ignobile, quella che la paziente del dottor Nowzaradan viveva prima di prendere parte a Vite al Limite. Aveva 43 anni e due figli di accudire, ma purtroppo non ci riusciva affatto per i suoi 363 kg che si portava dietro.

La storia che vi stiamo per raccontare, purtroppo, non è affatto inedita, ma soprattutto non è isolata. Quante volte, infatti, vi è capitato di leggere di pazienti di Vite al Limite che, a causa del loro peso eccessivo, non riuscivano nemmeno ad alzarsi da un letto? Tantissime volte! Ed anche la protagonista di questo nostro articolo, purtroppo, rientra tra questi. Tuttavia, quello che non si può fare a meno di notare e, soprattutto, di prendere in considerazione è come la sua forza di volontà sia stata superiore ad ogni cosa. E l’abbia spinto a ritornare in forma in pochissimo tempo. Grazie al percorso del dottor Nowzaradan, infatti, la paziente è riuscita a dimagrire tantissimi kg. Com’è oggi? Vederla dopo 5 anni dal suo percorso vi lascerà davvero a bocca aperta.

Prima di Vite al Limite viveva immobile: oggi è diversa, guardatela!

Quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite, la quarantatreenne del Tenessee è stata spinto da una forte volontà di ritornare a vivere una vita degna da essere definita così. Fino a quel momento, purtroppo, non ci era riuscita affatto a causa del suo peso eccessivo. E lei avvertiva la necessità di farlo. Stiamo parlando proprio di lei: Marla McCants.

Prima di poter incontrare il dottor Nowzaradan per la prima volta, la bilancia di Marla segnava esattamente 363 kg. Al termine del suo percorso, invece, ben 242 kg. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, il percorso della McCants non può assolutamente non essere preso in considerazione. E non può esserlo nemmeno quello di Pauline! Tuttavia, quello che, però, più vi lascerà sconvolti è rivederla adesso dopo 5 anni dalla sua partecipazione. Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora, ma vedendola su Facebook siamo certi che è riuscita a dimagrire ancora di più. Eccola qui come appare oggi:

Davvero favolosa, vero?