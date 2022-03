Alex Belli contro Barù: “Cattiveria gratuita”, il messaggio non passa inosservato

Alex Belli contro Barù: “Cattiveria gratuita”, il messaggio dell’ex concorrente del GF Vip non passa inosservato.

Nel bene o nel male, Alex Belli è stato un protagonista assoluto del GF Vip 6. E, anche dall’esterno, l’attore continua a creare scompiglio tra i vipponi ancora in casa. Dopo l’incontro con Soleil nella scorsa puntata e l’intrusione col drone per gli auguri della festa della donna alla sua Delia, Alex ha colpito ancora!

Ha colpito attraverso il suo mezzo ‘preferito’, Twitter, dove ama commentare le vicende della casa, lanciando messaggi e frecciatine. Stavolta il destinatario è Barù, uno dei concorrenti ancora in casa. Cosa ha infastidito Alex, a tal punto da spingerlo a scrivere un messaggio contro il nipote di Costantino Della Gherardesca? Cerchiamo di scoprirlo.

Alex Belli, il messaggio contro Barù: “Non condivido la tua cattiveria gratuita”

“Caro Barù capisco il tuo umorismo tagliente, ma non condivido la tua cattiveria gratuita”. Come suo solito, Alex Belli non le manda a dire e, attraverso Twitter, lancia un messaggio ben preciso al suo ex coinquilino. L’ex attore di Centovetrine accusa Barù di essere poco elegante e poco leale, ma qual è il motivo di questo attacco?

Su Instagram, Alex ha condiviso un video di una conversazione avvenuta ieri sera in casa. Una conversazione tra la moglie Delia Duran e Barù, durante la quale quest’ultimo esclama: “Io a te e ad Alex non vi voglio mai più vedere fuori da qui!”. Una frase che ha infastidito Alex, che nelle sua stories ha sottolineato come questo pensiero fosse reciproco. E, poco dopo, è arrivato il messaggio su Twitter:

Il GF deciderà di mostrare il messaggio a Barù e i due ex coinquilini avranno un confronto nel corso della prossima puntata? Ricordiamo che Barù è proprio uno dei due nominati della prossima puntata, che si terrà domani sera, giovedì 9 marzo 2022: si tratta della semifinale del reality show di Canale 5. Chi uscirà tra Barù e Manila Nazzaro e, soprattutto, chi saranno gli altri finalisti ufficiali del programma? Noi non vediamo l’ora di scoprire tutto, appuntamento a domani sera, su Canale 5, per una puntata ricca di sorprese e colpi di scena.