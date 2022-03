E’ l’attrice di Una Vita, ma non è la prima volta che la vediamo: ricordate in quale serie tv ha recitato?

Interprete di Soledad in Una vita: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice? L’abbiamo amata in una famosa serie televisiva.

Una vita va in onda in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Ambientata tra gli anni 1899 e 1920, racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. La prima stagione ha avuto inizio ponendo attenzione sul personaggio di Carmen e sulla sua storia d’amore con German.

L’attrice in foto interpreta il personaggio di Soledad Lopez, la domestica di Marcos Bacigalupe. E’ entrata nella soap opera spagnola nella quinta stagione. Come vi abbiamo anticipato, non è la prima volta che la vediamo ma l’abbiamo tanto apprezzata in una famosa serie tv, diversi anni fa: ricordate quale?

In Una vita è Soledad, non è la prima volta che vediamo l’attrice: ricordate in quale serie tv ha recitato?

Soledad è un personaggio della soap opera spagnola Una vita. La telenovela va in onda dal 2015 e da allora è sempre stata tanto seguita, riscontrando l’apprezzamento dei telespettatori. La prima stagione ha visto protagonisti Carmen, che poi cambia il nome in Manuela, e German.

L’amore fa da sfondo alla trama, ma si conclude con la morte della donna e il suicidio dell’uomo che non riesce a sopportare il dolore per la perdita della sua amata. Come vi abbiamo sopra accennato, non è la prima volta che vediamo l’attrice che interpreta Soledad. Abbiamo già avuto il piacere di seguirla in una famosa serie tv tanti anni fa: ricordate di quale stiamo parlando?

Impossibile dimenticare Silvia Marty nei panni di Ingrid, ragazza forte e vivace che entra nella scuola di ballo e di recitazione di Madrid, la più famosa e importante. Avete capito adesso? Ebbene sì, Silvia ha recitato in Paso Adelante, serie televisiva spagnola andata in onda in Italia la prima volta nel 2004. Si è conclusa nel 2006 con la sesta stagione. In Paso adelante abbiamo amato tutti i personaggi e Ingrid è sicuramente tra i più amati, insieme a Lola, Pedro, Roberto e Silvia.