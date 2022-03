“Bambina capricciosa, mai cresciuta, velenosa”: il duro attacco a Lulù arriva proprio da lei; le parole dell’ex concorrente del GF Vip.

Ci siamo! Mancano pochissimi giorni alla finalissima del GF Vip 6: l’edizione più lunga nella storia del reality si concluderà lunedì 14 marzo 2022, con un’ultima puntata ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute dell’edizione c’è senza dubbio lei, Lulù Selassié, una delle tre ‘princess’ di Etiopia.

Con tutti i suoi difetti e le sue fragilità, Lulù ha fatto parlare di sé sin dai primi giorni nella casa, conquistando una grande fetta di pubblico, oltre che l’amore di Manuel Bortuzzo. Non tutti, però, l’hanno apprezzata. E un’ex concorrente del GF Vip, intervistata da Chi, non ha risparmiato parole decisamente dure nei confronti della ‘fatina’ del GF Vip 6. Scopriamo cosa ha raccontato.

GF Vip, arriva un duro attacco per Lulù Selassié: “Non la vorrei come esempio per mia figlia”

Lulù vincerà il GF Vip 6? Nonostante sia stato uno dei personaggi più discussi di questa edizione, la principessa è anche una delle più amate. Non a caso, è già in finale da diverse settimane. Lulù può contare su una vera e propria schiera di fan, ma c’è anche chi non nasconde la propria insofferenza nei confronti della princess.

Intervistata dal settimanale Chi, Nathaly Caldonazzo è stata decisamente dura nei confronti della principessa:” La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena.” Queste le parole dell’ex concorrente del GF Vip, che ha lasciato la casa da qualche settimana e, a quanto pare, non ha conservato un bel ricordo di Lulù. E neanche di Jessica, sorella maggiore di Lulù e Clarissa, eliminata tempo fa. “Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination ed ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia.”

Insomma, sembra chiaro che, per la vittoria finale, Nathaly non farà assolutamente il tifo per le sorelle Selassié! E voi, siete d’accordo con le parole della Caldonazzo?