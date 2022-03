In Beautiful si mostra così: vedere questo scatto dell’attore vi stupirà, irriconoscibile!

In Beautiful si mostra così: vedere questo scatto dell’attore della soap opera americana vi stupirà, irriconoscibile con questo look.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia è sempre più protagonista. Parliamo di Zende Dominguez Forrester, figlio adottivo di Kristen Forrester e Antonio Dominguez. Il ragazzo è entrato nella soap da bambino per poi uscire di scena dopo il matrimonio con Nicole. Da poco, però, è tornato a Los Angeles, creando un bel po’ di scompiglio.

Zende, infatti, ha suscitato l’interesse di Zoe e Paris Buckingham, creando dell’attrito tra le due sorelle. In attesa di scoprire come finirà tra di loro, vi mostriamo uno scatto inedito dell’attore che veste i panni del giovane stilista. Si tratta di Delon De Metz, famoso attore americano, super seguito anche sui social. Proprio sui social è possibile vedere alcune immagini in cui l’attore aveva un look completamente diverso da quello con cui lo vediamo nella soap. Curiosi di dare un’occhiata?

In Beautiful l’attore si mostra così: in passato aveva un look completamente diverso, lo scatto del passato

Zende è sempre più protagonista nelle intricate trame di Beautiful! Dopo la separazione dalla moglie Nicola, il giovane è tornato a lavorare alla Forrester, ed è lì che ha incontrato le due sorelle Buckingham. Entrambe sembrano essere molto attratte da lui, nonostante Paris sia legata a Carter: la ragazza ha scelto Carter perché pensava che Zende non fosse interessato a lei. Ma, vedendo Zende sempre più vicino alla sorella minore, diventa preda della gelosia! E farà di tutto per cercare di allontanarli!

In attesa di scoprire cosa accadrà nel dettaglio, vi mostriamo uno scatto del passato dell’attore che interpreta Zende. Nella soap, si mostra con i capelli ricci, ma in passato l’affascinante Delon De Metz ha sfoggiato anche un altro ‘taglio’. Date un’occhiata:

Eh si, capelli super rasati per lui: una versione ben diversa da quella in cui siamo abituati a a vederlo in tv. E, a proposito di Beautiful, tenetevi forte perché sta per accadere di tutto: tradimenti shock e scoperte che cambieranno per sempre il destino dei protagonisti. Stay tuned!