Che papà è Luca Argentero? Sua moglie lo racconta così: il retroscena

Che tipo di papà è Luca Argentero? Sua moglie Cristina Marino lo racconta così: ecco le sue parole.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati il 5 giugno del 2021. Il matrimonio è stato celebrato tra pochi intimi. La coppia si è giurata amore eterno a Città della Pieve. Dopo essersi sposati in Comune con solo i testimoni presenti, i due attori hanno camminato per le stradine della Città della Pieve in sidecar prima di arrivare in un casolare immerso nella natura.

Nel 2020 Luca e Cristina sono diventati genitori di una bambina, Nina Speranza. Entrambi attori amatissimi, la donna è anche un’influencer e imprenditrice. Di recente è stata presente alla Milano Fashion Week e con il suo stile ha conquistato tutti. Fanpage.it l’ha incontrata alla sfilata di Ermanno Scervino, e ha fatto all’attrice alcune domande. Ha raccontato come riesce a conciliare maternità e lavoro, svelando nelle sue risposte che tipo di papà è Luca Argentero.

Cristina Marino svela che tipo di papà è Luca Argentero: la moglie dell’attore lo racconta così

Cristina Marino è un’attrice molto amata. Si avvicina al mondo dello spettacolo quando era giovanissima. Ha studiato danza all’Accademia Carcano di Milano e inizia lavorando come modella e indossatrice. Si trasferisce poi a Roma per tentare la carriera da attrice. La sua prima grande occasione arriva nel 2009, quando ottiene il ruolo di protagonista in Amore 14.

Nel 2021 si è sposata con il suo compagno, l’attore Luca Argentero. Insieme nel 2020 sono diventati genitori di una bambina, Nina Speranza. In questi giorni l’attrice era in prima fila alle sfilate della Milano Fashion Week. Intervistata da Fanpage.it ha svelato come riesca a conciliare lavoro e maternità, svelando nelle risposte che tipo di papà è Luca Argentero.

Cristina ha detto che la piccola Nina è una bambina bravissima e riesce a dedicarle del tempo riuscendo a dividere i giusti momenti tra vita privata e professionale. Lei ha definito l’attore un papà speciale: “Ho un marito che è un papà speciale, ci alterniamo: adesso Nina è al parco con il papà” ha raccontato. Ha inoltre spiegato che cerca di proteggere sua figlia dall’attenzione mediatica: “Credo che bisogna rispettare i minori in senso assoluto. Quando sarà mio interesse che mia figlia si veda lo deciderò io, nessun altro”.