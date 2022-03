Colpo di scena tra Miriana e Biagio: cosa è successo subito dopo l’uscita della Trevisan dal GF Vip

Colpo di scena tra Miriana e Biagio D’Anelli: cosa è successo subito dopo l’uscita della Trevisan dalla casa del GF Vip.

Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip. Lunedì 14 marzo 2022 terminerà l’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5 e proprio ad un passo dalla finale è stata eliminata Miriana Trevisan. La showgirl ha perso al televoto contro Jessica Selassié e Davide Silvestri e ha dovuto abbandonare la casa nel corso della puntata di lunedì 7 marzo. In studio, Miriana ha ritrovato Biagio D’Anelli, lasciandosi andare a baci e abbracci, ma sapete cosa è successo dopo la puntata?

A raccontare tutto è stato proprio Biagio, ospite di Barbara D’Urso nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque. Ebbene, non tutto è andato come lui si aspettava… Scopriamo cosa ha raccontato.

GF Vip, cosa è successo Miriana e Biagio D’Anelli dopo l’uscita della Trevisan dalla casa

Ospite a Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli ha raccontato cosa è successo con Miriana Trevisan dopo l’eliminazione di quest’ultima dalla casa del GF Vip. L’ex gieffino ha spiegato di non aver potuto trascorrere ancora del tempo con la showgirl. Biagio specifica che è assolutamente normale che lei abbia trascorso la prima notte con il figlio Nicola, ma qualcosa non lo ha convinto: “Sono stata al container a salutarla, lei ha avuto un problema col pin del suo cellulare, non lo ricordava, e mi ha detto ‘Lascia il tuo numero al mio agente, che poi ti chiamo. Questa cosa mi ha un po’ stranito.”

Un comportamento che ha stranito Biagio, che ha aggiunto: “Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in hotel a Cinecittà, ma non ho ricevuto chiamata. Sta col figlio, non posso sparare a zero sulla donna che amo”. Biagio, quindi, non vuole pensare in negativo, ma per molti opinionisti in studio si tratta di un chiaro “due di picche” da parte di Miriana per Biagio.

C’è anche chi ha fatto notare che, durante la notte, Miriana abbia utilizzato il cellulare per navigare su Twitter e interagire con i fan. Per quale motivo, quindi, non ha chiamato Biagio? Non ci resta che attendere per saperne di più!