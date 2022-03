GF Vip, “Attento a Davide!”: qualcuno urla fuori la casa, la spiazzante reazione dell’attore

Fuori la casa del GF Vip qualcuno tenta di mettere in guardia un concorrente contro Davide Silvestri: come avrà reagito l’attore?

Il GF Vip 6 terminerà lunedì 14 marzo, dopo ben sei mesi dalla prima puntata e nella casa più spiata d’Italia i concorrenti rimasti in gioco sono davvero pochi rispetto all’inizio. La scorsa puntata ha visto uscire per sempre dalla porta rossa altre due concorrenti molto forti, Miriana Trevisan e Soleil Sorge, ed ha decretato come terzo finalista Davide Silvestri.

Oltre a lui, in gioco ci sono ancora due uomini, Giucas Casella e Barù. Con quest’ultimo, l’ex attore di Vivere ha stretto amicizia particolarmente, tanto che da lui ha ricevuto la nomination per la candidatura alla finale.

Dopo gli scontri avvenuti con le sorelle Selassié (principalmente con Lulù), Silvestri si è lamentato di loro anche con l’amico nonostante il flirt del nobile toscano con Jessica. E’ ovvio che la parte del web schierata con le Princess veda quindi in Davide un potenziale ‘nemico’ che potrebbe allontanare Barù da Jessica.

A prescindere da ciò, ora che ci stiamo avvicinando sempre di più alla fatidica data del 14 marzo in cui è prevista la proclamazione del vincitore, tutte le alleanze della casa stanno subendo degli scossoni e anche fuori dalla casa qualcuno tenta di gettare benzina sul fuoco.

GF Vip, le urla fuori dalla casa mettono in guardia il concorrente contro Davide: cos’è successo

In questi ultimi giorni, è sempre più evidente l’alleanza che Silvestri ha stretto con Barù e Giucas Casella. Proprio agli altri due, Barù aveva confessato delle cose sul rapporto con Jessica che non erano piaciute affatto alla maggiore delle Selassié.

Mentre il nipote di Costantino della Gherardesca e Davide erano in giardino ieri pomeriggio, qualcuno da fuori ha gridato: “Barù, attento a Davide!”. I due hanno mantenuto come sempre la loro compostezza. Barù si è messo semplicemente a ridere e a scherzare mentre l’attore si è limitato a commentare: “Ma andate a letto, andate a dormire”.

Insomma, a quanto pare, l’amicizia tra i due gieffini è abbastanza solida e le urla di avvertimento non sono bastate per ora ha mettere in crisi il loro rapporto.