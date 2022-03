GF Vip, Barù amareggiato dopo la puntata: “Sono deluso da entrambe”

GF Vip, Barù dopo la puntata non nasconde l’amarezza: “Sono deluso da entrambe”.

La puntata di giovedì 7 marzo è stata ricca di colpi di scena. Nessuno si aspettava di salutare prima Miriana Trevisan e nel televoto flash anche Soleil Sorge. Quest’ultima è stata eliminata nel confronto con Davide Silvestri, mentre l’attore è andato così direttamente in finale.

Nel corso della serata abbiamo anche visto cos’è successo in settimana tra Jessica e Barù in riferimento alla capanna. Nel filmato si è visto dapprima che Jessica è apparsa profondamente turbata e dubbiosa. Visto l’allontanamento improvviso di Barù ha pensato che lui in queste settimane abbia usato la strategia con lei per arrivare al punto dove è giunto. A quanto pare, queste parole hanno ‘ferito’ il concorrente. Al termine della puntata, quando Jessica, Lulù e Sophie erano in camera, è entrato ed ha espresso la sua delusione.

Nel corso della diretta di giovedì abbiamo visto un filmato in cui si parlava di Jessica e Barù. La principessa è apparsa in questi giorni, prima della realizzazione della capanna, turbata. Ha visto o almeno intuito un allontanamento da parte del concorrente e così ha esternato i suoi pensieri.

Ha detto che forse Barù ha giocato di strategia con lei per arrivare in finale. Il concorrente ha scoperto a quanto pare in diretta delle affermazioni di Jessica e se in quel momento non è apparso turbato, al termine della puntata non ha nascosto la delusione. E‘ così entrato in camera da letto, dove erano Jessica, Lulù e Sophie per parlare con loro.

“Vi devo dire con tutta onestà perchè vi voglio bene, questa cosa che lo fa per ‘strategia’, questa cosa mi ha colpito“, ha detto Barù, e Jessica ha risposto che non è stata Sophie ma solo lei e che l’ha detto perchè era arrabbiata, “Io ti ho sempre difeso”, ha commentato la Codegoni. Il concorrente ha proseguito: “Vi volevo dire questa cosa perchè è forte, non credo di essere una persona stratega. Ci sono rimasto male. Ero rimasto deluso da entrambe, neanche deluso non so…”. Nonostante le principesse e Sophie abbiano cercato di spiegare quanto successo, Barù è sembrato particolarmente turbato.