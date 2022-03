GF Vip, chi è l’ex compagna di Alessandro Basciano e in che rapporti sono adesso

Al GF Vip 6 si è innamorato di Sophie Codegoni, ma sapete chi è l’ex compagna di Alessandro Basciano e come sono i rapporti tra loro oggi?

Alessandro Basciano è stato uno dei concorrenti di questo GF Vip 6 che sta ormai per volgere al termine. Il bel 31enne genovese è approdato al reality di Canale 5 a seguito dell’esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne e come tentatore a Temptation Island.

Entrato in corsa nella casa più spiata d’Italia, ha subito attirato l’attenzione per il suo aspetto fisico ma anche per la storia d’amore nata con Sophie Codegoni e che, molto probabilmente, avrà un prosieguo anche fuori dal gioco.

Il suo percorso è stato caratterizzato anche da alcune intemperanze che lo hanno portato ad avere discussioni forti sia con l’ex tronista che con altri coinquilini, le quali sono state anche oggetto di provvedimenti da parte della produzione.

Ad ogni modo, Alessandro si è dimostrato ‘un duro dal cuore tenero’ e abbiamo avuto modo di rendercene conto soprattutto quando ha ricevuto la sorpresa di suo figlio. Il piccolo Niccolò è andato a trovare il papà fuori dal casa del GF Vip nel corso della puntata di lunedì 28 febbraio insieme alla mamma, ex compagna di Basciano.

Conosciamola meglio e vediamo quali sono i loro rapporti oggi.

Chi è Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano

La relazione tra l’ex gieffino e Clementina Deriu è durata 5 anni: si sono fidanzati nel 2014 e nel 2016 è nato il loro bambino che il prossimo novembre compirà 6 anni.

“Io e la mia ex compagna stavamo da circa 2 anni, volevamo creare la nostra famiglia. Vedere tuo figlio appena nato è qualcosa di troppo forte. Da quando lui è nato ho acquisito una responsabilità incredibile nei suoi confronti, tutto quello che faccio lo faccio per lui. Quando sta con me, aspetto che si addormenta e piango, mi insegna tanto ed ha una sensibilità indescrivibile”, aveva raccontato Basciano a Natale, quando aveva ricevuto, tramite un video, gli auguri da Niccolò.

Grande appassionata di fitness, Clementina non fa parte del mondo dello spettacolo, è di Roma ed ha un profilo Instagram privato. I motivi che li hanno portati a lasciarsi non sono noti, ma Alessandro nella casa ha raccontato: “Siamo stati insieme cinque anni, stavo molto giù quando ci siamo lasciati. Tutte le persone con le quali mi sono frequentato dopo, pur sapendo com’erano, mi hanno fatto rimanere male. Le piccole cose, quelle normali, non le fa più nessuno”. Oggi i due conservano un buon rapporto soprattutto per il bene del bambino.

