La casa di carta, l’attrice è diventata mamma! L’annuncio è di una dolcezza infinita

Con un post su Instagram, ha annunciato in queste ore la nascita della sua prima figlia: l’attrice de La casa di carta è diventata mamma!

Aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso mese di dicembre ed ora è la lieta notizia è finalmente arrivata. La bravissima attrice della serie Netflix La casa di carta ha dato alla luce la sua prima figlia qualche giorno fa, precisamente il 5 marzo, ma lo ha reso noto solo oggi.

Alla piccola è stato dato il nome di Sol e non è sfuggito il gioco di parole della mamma nella didascalia al post social: “Tras Las 25 horas más saLvajes de mi vida, salió (el) Sol”, che in italiano vuol dire “Dopo le 25 ore più selvagge della mia vita, è spuntato (il) Sole”.

Anche la frase che segue esprime tutta la gioia e l’amore della neomamma: “Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola”. Con il personaggio interpretato per più stagioni nella serie spagnola La casa di carta, ha riscosso il successo internazionale. Capito di chi parliamo?

E’ nata! L’attrice de La casa di carta dà il benvenuto alla sua piccola

A dare questa gioia ai fan è stata Esther Acebo, colei che sul set interpreta il ruolo di Monica Gaztambide alias Stoccolma. Come per gli altri attori della celebre serie spagnola, anche per Esther questo ruolo ha segnato la sua carriera consacrandola star mondiale.

Tantissimi gli auguri e le congratulazioni ricevuti dall’attrice in queste ore e anche quando ha annunciato di essere incinta. Se ne La casa di carta la storia d’amore di Stoccolma con Denver (interpretato dall’attore Jaime Lorente) ci ha appassionati, chi è il compagno di Esther nella vita reale?

Non ci sono certezze al momento, anche perché la Acebo non è solita pubblicare sui social indizi sulla sua vita privata. Secondo le indiscrezioni dei media spagnoli dovrebbe trattarsi di Alejandro Tous, attore 44enne con cui si sarebbero incontrati lavorando ad un cortometraggio. Per ora, comunque, lo ripetiamo, non esiste nessuna notizia ufficiale al riguardo.

Tantissimi auguri alla splendida mamma e alla sua bimba!