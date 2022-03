Avete mai visto la moglie di Lino Guanciale? Lei si chiama Antonella Liuzzi, conosciamola meglio: chi è e cosa fa nella vita

E’ appena ritornato sugli schermi con una nuovissima fiction tutta da seguire e da scoprire. Lino Guanciale è uno degli attori italiani più amati e seguiti. Insieme ad Aurora Ruffino i due sono gli attori protagonisti di ‘Noi’, la nuova fiction in onda su Rai 1.

Non solo attore! Sebbene questa sia la sua grande passione, a quanto pare non è l’unica. Lino Guanciale non è solo un ottimo attore, ma è anche un favoloso compagno ed un dolcissimo papà. Avete mai visto la sua compagna di vita? La moglie del noto attore si chiama Antonella Liuzzi. Cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale: chi è e cosa fa nella vita

Si sono sposati in gran segreto e si amano più che mai. Lino Guanciale ed Antonella Liuzzi sono una affiatatissima coppia che nel luglio del 2020 è convolata a nozze in segreto. Solo dopo la celebrazione del matrimonio, l’attore sul suo profilo social ha reso nota a tutti la splendida notizia, riscuotendo like ed auguroni!

Dopo il matrimonio, nel Novembre 2021, da due son diventati 3. Lino Guanciale e sua moglie Antonella hanno avuto il loro primo figlio, Pietro. Innamoratissimi e complici l’un l’altro, sono entrambi molto riservati. Hanno scelto di mantenere privata e lontana dai riflettori la loro bellissima storia d’amore. Tuttavia, qualche piccola informazione sulla moglie del noto attore, siamo riusciti a recuperarla. Chi è e cosa fa nella vita Antonella Liuzzi?

Si sono conosciuti lontano dalle telecamere. Nessun set e nessun dietro le quinte per la bellissima coppia. Pare che i due si siano visti per la prima volta all’Università Bocconi di Milano dove Antonella lavorava.

Sì perché la moglie di Lino Guanciale è una docente. Il curriculum professionale di Antonella Liuzzo è piuttosto colorito: dal 2013 al 2015 ha collaborato con l’Università Bocconi di Milano prima come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition e poi come Ricercatrice presso l’Osservatorio M&A. Dal 2015 è invece Program Coordinator del Master in Corporate Finance presso SDA Bocconi School of Management. Ma non finisce qui, perché oltre che docente è anche socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Greenblu srl, un’azienda che si occupa della gestione delle strutture alberghiere.

Ad oggi però, oltre che donna in carriera è anche una dolcissima mamma ed una splendida moglie. Non trovate che siano davvero una bella coppia?