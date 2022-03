Lino Guanciale, com’è cambiato nel tempo: dagli esordi ad oggi

Lino Guanciale attore amatissimo, lo ricordate agli esordi della sua carriera? Vediamo insieme come è cambiato nel tempo: lo ricordavate così?

Attore amatissimo, abbiamo visto Lino Guanciale sui nostri schermi vestire i panni dei personaggi più vari e disparati.

Proprio questa settimana, ha esordito su Rai 1 con una nuova Fiction, ‘Noi’, dove insieme ad Aurora Ruffino, raccontano la storia di Pietro e Rebecca ambientata negli anni ’80 che vede mescolare quelle vicende a quelle dei tempi odierni in cui invece protagonisti sono Claudio, Caterina e Daniele, figli dei due protagonisti. La fiction è un remake tutto all’italiana dell’amatissima serie americana This is Us.

Nello scenario televisivo italiano, Lino Guanciale è sicuramente un volto molto conosciuto ed amato. Si è sempre contraddistinto per talento e fascino nelle diverse fiction nelle quali lo abbiamo visto recitare. Ma ricordate com’era l’attore agli esordi della sua carriera? Eccolo in uno scatto del passato!

Lino Guanciale agli esordi: il cambiamento dell’attore, com’era ieri e com’è oggi

La sua carriera ha inizio da quando Lino Guanciale mette piede in teatro. Prima dell’esordio sul grande e piccolo schermo, l’attore originario della città de L’Aquila, ha mosso i primi passi proprio sulle scene teatrali. Prende parte allo spettacolo teatrale diretto dall’amatissimo Gigi Proietti, Romeo e Giulietta. Oltre il teatro poi però, le sue esperienze nel campo della recitazione cominciano a dispiegarsi, fin quando l’attore non arriva anche in Tv.

Lo abbiamo infatti ritrovato in diverse fiction televisive. Impossibile non ricordalo in ‘Che Dio ci Aiuti’, ‘Non dirlo al mio capo’. Poi ancora, abbiamo amato la fantastica fiction ‘L’Allieva’, e lo abbiamo poi visto come uno degli attori protagonisti anche ne ‘La Porta Rossa’. Insomma il successo per il magnifico attore non è tardato ad arrivare. Ma ricordate com’era Lino Guanciale agli esordi della sua carriera?

Mettendo a confronto le foto di ieri ed oggi, qualche piccolo cambiamento è ravvisabile dal punto di vista estetico. Sicuramente barba e capigliatura sono molto diversi da come invece lo ritroviamo in questo scatto. Tuttavia, il fascino dell’attore considerato il ‘Re delle fiction Rai’ non manca.